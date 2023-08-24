Prigojin'in bulunduğu özel jet düştü Wagner parçalara bölündü: Dünya o anları konuşuyor! Son 30 saniyede ne oldu? Prigojin öldü mü öldürüldü mü?

Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik isyan çıkaran Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu özel jet önceki gün gece saatlerinde düştü. Kısa bir süre içinde bastırılan isyanla ilgili Putin'in Prigojin'den intikam aldığı öne sürüldü. Wagner Grubu'nun St. Petersburg'daki binasından pencere ışıklarıyla "Başlıyoruz, bize karşı hazırlıklı olun" ifadeleriyle 'Prigojin'in intikamı' mesajları verildiği görüldü. Özel jetin son 30 saniye detayı dikkat çekerken, Prigojin öldü mü öldürüldü mü? Geçtiğimiz haftalarda bir İngiliz gazetesinden Wagner ile ilgili çarpıcı haber aktarılmıştı. Wagner üyelerinin aralarındaki konuşmalar deşifre olmuş Prigojin'in açıklamalarında bulunan 'aktivasyon' kelimesi kafaları karıştırmıştı. Rusya'ya dönen paralı askerlerin çoğunluğunun ay sonunda hareketleneceği ifade edilmişti.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 13:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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