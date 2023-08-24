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Haberler Galeri Prigojin'in bulunduğu özel jet düştü Wagner parçalara bölündü: Dünya o anları konuşuyor! Son 30 saniyede ne oldu? Prigojin öldü mü öldürüldü mü?

Prigojin'in bulunduğu özel jet düştü Wagner parçalara bölündü: Dünya o anları konuşuyor! Son 30 saniyede ne oldu? Prigojin öldü mü öldürüldü mü?

Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik isyan çıkaran Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu özel jet önceki gün gece saatlerinde düştü. Kısa bir süre içinde bastırılan isyanla ilgili Putin'in Prigojin'den intikam aldığı öne sürüldü. Wagner Grubu'nun St. Petersburg'daki binasından pencere ışıklarıyla "Başlıyoruz, bize karşı hazırlıklı olun" ifadeleriyle 'Prigojin'in intikamı' mesajları verildiği görüldü. Özel jetin son 30 saniye detayı dikkat çekerken, Prigojin öldü mü öldürüldü mü? Geçtiğimiz haftalarda bir İngiliz gazetesinden Wagner ile ilgili çarpıcı haber aktarılmıştı. Wagner üyelerinin aralarındaki konuşmalar deşifre olmuş Prigojin'in açıklamalarında bulunan 'aktivasyon' kelimesi kafaları karıştırmıştı. Rusya'ya dönen paralı askerlerin çoğunluğunun ay sonunda hareketleneceği ifade edilmişti.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 13:43
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Prigojin’in bulunduğu özel jet düştü Wagner parçalara bölündü: Dünya o anları konuşuyor! Son 30 saniyede ne oldu? Prigojin öldü mü öldürüldü mü?

Rus paralı asker birliği Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, RA-02795 sefer sayılı özel jeti ile Moskova'dan Vladimir Putin'in memleketi St. Peterburg şehrine inmek için havalandı. Embraer Legacy tipi özel jet, Moskova yakınlarındaki Zelenograd yakınlarında 3 bin 700 metre irtifaya sahipti ve 585 kilometre hızla uçarak yükseliyordu. Kayıtlara göre özel uçak tüm uçuş boyunca irtifa kazandı ve hızlandı.

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Prigojin’in bulunduğu özel jet düştü Wagner parçalara bölündü: Dünya o anları konuşuyor! Son 30 saniyede ne oldu? Prigojin öldü mü öldürüldü mü?

Tver bölgesindeki Şernevo köyü semalarına gelindiğinde saat 18.11'i gösteriyordu. Özel jetteki trasponder kapandı ve sinyaller birden kesildi. Özel jet yarım saat bile havada kalamayarak yere çakıldı. Askeri gözlemci Ilya Abishev, ancak bir füzenin bu tür tabloyu ortaya çıkarabileceği yönünde bir analiz ortaya sundu.

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Prigojin’in bulunduğu özel jet düştü Wagner parçalara bölündü: Dünya o anları konuşuyor! Son 30 saniyede ne oldu? Prigojin öldü mü öldürüldü mü?

LİSTEDEKİ İSİMLER HEMEN AÇIKLANDI

Wagner'in Putin'i devirme girişiminin ardından haftalardır Prigojin'e ne olacağı merak ediliyordu. Uçağın düşmesi sürpriz olmazken kazadan bir saat sonra Rusya Federal Havacılık Ajansı Rosaviatsiya'nın yolcu listesini açıklaması, büyük bir sürprizi beraberinde getirdi. Ayrıca Prigojin'in de uçakta olduğu doğrulandı.

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Prigojin’in bulunduğu özel jet düştü Wagner parçalara bölündü: Dünya o anları konuşuyor! Son 30 saniyede ne oldu? Prigojin öldü mü öldürüldü mü?

Uçakta bulunan yolcu listesinde Prigojin ile beraber, Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.

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Prigojin’in bulunduğu özel jet düştü Wagner parçalara bölündü: Dünya o anları konuşuyor! Son 30 saniyede ne oldu? Prigojin öldü mü öldürüldü mü?

Rosaviatsiya'dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.