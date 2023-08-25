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Lukaşenko Prigojin’i uyarmış: Beyler dikkat edin! Putin'i tanıyorum bir şeyler hesaplıyor...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Lukaşenko Prigojin’i uyarmış: Beyler dikkat edin! Putin’i tanıyorum bir şeyler hesaplıyor...

Haziran ayında devlete karşı isyan eden Wagner lideri Prigojin'in uçağının düşmesi ve sonrasında ölüm haberinin gelmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Dün Rus lider Putin, olay hakkında konuşmuş ve "Kaderi karmaşık! Ciddi hataları vardı" demişti. Yaşananlar hakkında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan da dikkat çeken bir demeç geldi.

Rus paralı asker grubu Wagner'ın lideri Evgeny Prigojin'in 23 Ağustos'ta Rusya'da düşen uçakta hayatını kaybetmesinin ardından Belarus Devlet Başkanı Alesksandr Lukaşenko'dan flaş bir açıklama geldi.

"Prigojin'e güvenlik garantisi vermedim" diyen Lukaşenko, "Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olan kişi ben olmamalıyım. İlk şey bu. İkincisi ise bu hiç tartışılmamalı bile" dedi. "Wagner askerlerinin Belarus'ta kalmasında sakınca yok" ifadelerine yer verdi.

"WAGNER BELARUS'TA YAŞAYACAK"
Lukaşenko, "Wagner Belarus'ta yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak. Grubun merkezi burada kalıyor. Bu gruba ihtiyacımız olduğu sürece bizimle yaşayacak ve çalışacaklar" şeklinde konuştu.

PRİGOJİN'İ UYARMIŞ
Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin ile önceden görüştüğünü ve ikiliye "Beyler, dikkat edin" dediğini söyleyen Luakşenko, Prigojin'in uyarılarına kulak asmadığını belirtti.


"PUTİN'İ TANIYORUM BİR ŞEYLER HESAPLIYOR..."
Kremlin'in Prigojin'i öldürdüğü iddiaları hakkında da konuşan Lukaşenko, "Putin'i tanıyorum, bir şeyler hesaplıyor ve çok sakin. Putin'in bunu yaptığını, suçlunun Putin olduğunu hayal edemiyorum. Bu çok kaba ve profesyonellikten uzak bir iş." ifadelerini kullandı.

Putin’den Prigojin açıklaması

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