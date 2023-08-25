Lukaşenko Prigojin’i uyarmış: Beyler dikkat edin! Putin’i tanıyorum bir şeyler hesaplıyor...

"PUTİN'İ TANIYORUM BİR ŞEYLER HESAPLIYOR..."

Kremlin'in Prigojin'i öldürdüğü iddiaları hakkında da konuşan Lukaşenko, "Putin'i tanıyorum, bir şeyler hesaplıyor ve çok sakin. Putin'in bunu yaptığını, suçlunun Putin olduğunu hayal edemiyorum. Bu çok kaba ve profesyonellikten uzak bir iş." ifadelerini kullandı.

