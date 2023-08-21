Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86" hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!
İsrail'de koronavirüsün yeni varyantı "BA.2.86" görüldü. Tespit edilen yeni varyantın ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4. vaka olduğu belirtildi.
İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.
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