Rusya ‘Ay Misyonu’nda Ay’a çarptı! Luna-25 parçalara ayrıldı

Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25'le iletişimin kesildiği belirtildi.

Yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı." denildi.