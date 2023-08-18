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Elon Musk’tan destek paylaşımı! ABD başkan aday adayına övgü…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Elon Musk’tan destek paylaşımı! ABD başkan aday adayına övgü…

ABD’nin 2024 başkanlık seçimleri için aday adayı olan Cumhuriyet Parti lideri Vivek Ramaswamy Elon Musk’ı, hazirandaki Çin ziyareti hakkında eleştirmişti. Musk, X’te yaptığı paylaşımla Ramaswamy’nin "umut vadeden bir aday" olduğunu ifade etti.

Elon Musk, sahibi olduğu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, ABD 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Vivek Ramaswamy hakkında paylaşım yaptı.

Ramaswamy'nin videolarını alıntılayan Musk, onun "Umut vadeden bir aday" olduğunu belirterek Cumhuriyetçi aday için "Düşüncelerini açıkça ifade ediyor" dedi.

Ramaswamy, Elon Musk'ın haziranda yaptığı Çin ziyaretini "Endişe verici" ifadeleriyle eleştirmişti.

"Cumhuriyetçi Parti'nin dile getirilmeyen bir kuralını çiğniyorum ancak ben gördüğümü söylerim." diyen Ramaswamy, "Elon Musk'ın, Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek ABD ile Komünist Çin'den 'yapışık ikizler' olarak bahsetmesi son derece endişe verici." ifadelerini kullanmıştı.

Ramaswamy ayrıca, "Ekimde Elon, Tayvan'ın 'yeniden birleşmesi' için beklenmedik bir çağrıda bulundu ve günler sonra Şangay'dan vergi indirimi aldı." yorumunda bulunmuş ve "Çin'in kendi gündemleri için önde gelen iş insanlarını kullanmasının ABD açısından risk teşkil ettiğini" söylemişti.

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