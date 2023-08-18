Elon Musk’tan destek paylaşımı! ABD başkan aday adayına övgü…

Ramaswamy ayrıca, "Ekimde Elon, Tayvan'ın 'yeniden birleşmesi' için beklenmedik bir çağrıda bulundu ve günler sonra Şangay'dan vergi indirimi aldı." yorumunda bulunmuş ve "Çin'in kendi gündemleri için önde gelen iş insanlarını kullanmasının ABD açısından risk teşkil ettiğini" söylemişti.

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