Elon Musk’tan destek paylaşımı! ABD başkan aday adayına övgü…
ABD’nin 2024 başkanlık seçimleri için aday adayı olan Cumhuriyet Parti lideri Vivek Ramaswamy Elon Musk’ı, hazirandaki Çin ziyareti hakkında eleştirmişti. Musk, X’te yaptığı paylaşımla Ramaswamy’nin "umut vadeden bir aday" olduğunu ifade etti.
Elon Musk, sahibi olduğu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, ABD 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Vivek Ramaswamy hakkında paylaşım yaptı.
Ramaswamy'nin videolarını alıntılayan Musk, onun "Umut vadeden bir aday" olduğunu belirterek Cumhuriyetçi aday için "Düşüncelerini açıkça ifade ediyor" dedi.
He states his beliefs clearly. https://t.co/SjpuXLCFpo— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023
Ramaswamy, Elon Musk'ın haziranda yaptığı Çin ziyaretini "Endişe verici" ifadeleriyle eleştirmişti.
"Cumhuriyetçi Parti'nin dile getirilmeyen bir kuralını çiğniyorum ancak ben gördüğümü söylerim." diyen Ramaswamy, "Elon Musk'ın, Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek ABD ile Komünist Çin'den 'yapışık ikizler' olarak bahsetmesi son derece endişe verici." ifadelerini kullanmıştı.
Ramaswamy ayrıca, "Ekimde Elon, Tayvan'ın 'yeniden birleşmesi' için beklenmedik bir çağrıda bulundu ve günler sonra Şangay'dan vergi indirimi aldı." yorumunda bulunmuş ve "Çin'in kendi gündemleri için önde gelen iş insanlarını kullanmasının ABD açısından risk teşkil ettiğini" söylemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! Tahsis numarasına göre 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?
- MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye %33.13'lük kök zam tablosu şekil aldı! 4C, 4B, 4A SGK'lıya oranlar açığa çıktı! TÜİK enflasyon farkı, intibaksız, seyyanen ödeme...
- Abdest ALINIŞI RESİMLİ ANLATIM | Kadın erkek namaz abdesti alınışı nasıldır? Abdest alma sırası ve Arapça duaları!
- 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvim açıklaması!
- POMEM sınav yeri sorgulama e-Devlet | 30. Dönem POMEM mülakat sınav tarihleri açıklandı! pa.edu.tr sınav giriş belgesi ekranı! İşte takvim...
- Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!
- YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün belli olur mu? ÖSYM YKS SONUÇ SON DAKİKA 2023
- KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
- Memura, emekliye okkalı artış! 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle zammıyla maaş tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...