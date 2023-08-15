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Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüş iptal mi? A Haber'de yorumlandı

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüş iptal mi? A Haber’de yorumlandı

Eski adı Twitter olan X'in sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü” haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Haziran ayında duyurulan dövüş planı, Musk'ın paylaşımıyla dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Zuckerberg ise ardından Musk'ın gönderisinin ekran görüntüsünü alarak "Bana konum gönder" mesajını paylaşmış, Musk ise ilerleyen günlerde kafes dövüşünün yeri ve tarihini açıklamıştı. Ancak Musk ve Zuckerberg arasındaki tartışma kafes dövüşünden söz düellosuna evrildi. Peki, ikili arasındaki dövüş iptal mi? Gazeteci Mustafa Tanyeri A Haber’de yorumladı.

Elon Musk'ın Twitter'da getirdiği kısıtlamanın ardından Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg, Threads uygulamasını kullanıcılara sunmuştu.

Instagram'ın bu alt uygulamasına rekor katılım sağlanırken Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında kafes dövüşü müsabakası haberi patlak vermişti.

İlk olarak Haziran ayında duyurulan kafes dövüşü planı, Musk'ın paylaşımıyla dünya basınında yer aldı. Zuckerberg ise ardından Musk'ın gönderisinin ekran görüntüsünü alarak "Bana konum gönder" mesajını paylaşmıştı. Musk, sahibi olduğu Twitter'dan yaptığı yeni duyuruyla kafes dövüşünün yerini ve tarihini açıklamıştı.

ATMOSFER: ANTİK ROMA

Musk, merak edilen kafes dövüşüne ilişkin, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullanmıştı.

"ANTRENMAN İÇİN VAKTİM YOK"

Geçtiğimiz günlerde Musk, erken saatlerde ofise ağırlık seti getirdiğini ve gün içerisinde ağırlık çalışması yaptığını açıklamış, "Antrenman için vaktim yok o yüzden onları ofise getirdim" ifadelerini kullanmıştı.

ZUCKERBERG'TEN GÖZDAĞI!

Öte yandan kısa bir süre önce Brezilya jiu jitsuda mavi kuşak alan Zuckerberg, yakın bir zamanda kafes dövüşünün iki önemli ismi Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yle antrenman sonrası fotoğrafını paylaşmıştı.

DÖVÜŞ İPTAL Mİ?

Gazeteci Mustafa Tanyeri, Zuckerberg ile Musk'ın dövüşüne yönelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.

"SOKAK ÇOCUKLARI GİBİ DÖVÜŞMELERİ UYGUN GÖRÜNMÜYOR"

Tanyeri, "2 ay önce taraflar dövüş için anlaşmışlardı. Ben bu durumu başından beri ciddiye almamıştım. Amerika'da teknoloji dünyasının iki dev şirketinin sahibinin, sokak çocukları gibi dövüşmesi dışarıdan bakınca uygun görünmüyor. Ben bunun biraz reklam için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü aralarında bildiğini üzere ticari bir çekişme var.

Elon Musk, sosyal medya platformu olan Twitter'ı ve yeni adıyla 'X' yaptıktan sonra, Mark Zuckerberg'un Threads isimli başka bir platform ile piyasaya girmesi Musk'ta rahatsızlık oluşturdu.

"TİCARİ ÇEKİŞMENİN UZANTISI..."

Ben bu olayı, ticari çekişmenin sosyal medyada devam eden bir uzantısı olarak görüyorum. Böyle bir kafes dövüşünün gerçekleşeceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

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