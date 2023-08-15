Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüş iptal mi? A Haber’de yorumlandı

ZUCKERBERG'TEN GÖZDAĞI!

Öte yandan kısa bir süre önce Brezilya jiu jitsuda mavi kuşak alan Zuckerberg, yakın bir zamanda kafes dövüşünün iki önemli ismi Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yle antrenman sonrası fotoğrafını paylaşmıştı.

DÖVÜŞ İPTAL Mİ?

Gazeteci Mustafa Tanyeri, Zuckerberg ile Musk'ın dövüşüne yönelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.

"SOKAK ÇOCUKLARI GİBİ DÖVÜŞMELERİ UYGUN GÖRÜNMÜYOR"

Tanyeri, "2 ay önce taraflar dövüş için anlaşmışlardı. Ben bu durumu başından beri ciddiye almamıştım. Amerika'da teknoloji dünyasının iki dev şirketinin sahibinin, sokak çocukları gibi dövüşmesi dışarıdan bakınca uygun görünmüyor. Ben bunun biraz reklam için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü aralarında bildiğini üzere ticari bir çekişme var.

Elon Musk, sosyal medya platformu olan Twitter'ı ve yeni adıyla 'X' yaptıktan sonra, Mark Zuckerberg'un Threads isimli başka bir platform ile piyasaya girmesi Musk'ta rahatsızlık oluşturdu.