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İsveç'te camiye içinde "beyaz toz" bulunan mektup gönderildi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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İsveç’te camiye içinde beyaz toz bulunan mektup gönderildi

İsveç'in Göteborg kentindeki bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi.

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