Elon Musk’a X darbesi! ‘Trump’ talebini karşılayamadı, ceza yedi

Elon Musk'ın platformu X, Donald Trump hatrına para cezasına çarptırıldı. Trump'ın, geçtiğimiz yıllarda askıya alınan ve Twitter'ın el değiştirmesiyle yeniden aktif olan hesabı hakkında talep edilen bilgileri 3 gün geciktiren X'e, 350 bin dolarlık para cezası verildi. Bugün yayımlanan mahkeme belgelerine göre, Trump hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ofisinin talebi üzerine, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasıyla ilgili olarak Ocak 2023'te Trump'ın X'teki hesabıyla ilgili devlete bilgi sağlamaya yönelik "arama emri" çıkarıldı.

Mahkeme ayrıca X'in, söz konusu arama emrinin varlığı ve içeriğiyle ilgili Trump dahil herhangi birine açıklamasını yasaklayan bir gizlilik emri de aldı.

X, nihai olarak emre uysa da talep edilen bilgileri üç gün geç temin ettiği için 350 bin dolarlık para cezası verildi.