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Elon Musk’a X darbesi! ‘Trump’ talebini karşılayamadı, ceza yedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Elon Musk’a X darbesi! ‘Trump’ talebini karşılayamadı, ceza yedi

2021 yılında Kongre baskını olaylarının ardından Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabı askıya alınmıştı. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla beraber Trump Twitter hesabından kavuşmuştu. ABD yönetimi Trump'ın, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabıyla ilgili arama emri çıkardığı ve ve konuyla ilgili talebi zamanında yerine getirmediği için 350 bin dolar para cezası verildiği ortaya çıktı.

Elon Musk'ın platformu X, Donald Trump hatrına para cezasına çarptırıldı. Trump'ın, geçtiğimiz yıllarda askıya alınan ve Twitter'ın el değiştirmesiyle yeniden aktif olan hesabı hakkında talep edilen bilgileri 3 gün geciktiren X'e, 350 bin dolarlık para cezası verildi. Bugün yayımlanan mahkeme belgelerine göre, Trump hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ofisinin talebi üzerine, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasıyla ilgili olarak Ocak 2023'te Trump'ın X'teki hesabıyla ilgili devlete bilgi sağlamaya yönelik "arama emri" çıkarıldı.

Mahkeme ayrıca X'in, söz konusu arama emrinin varlığı ve içeriğiyle ilgili Trump dahil herhangi birine açıklamasını yasaklayan bir gizlilik emri de aldı.
X, nihai olarak emre uysa da talep edilen bilgileri üç gün geç temin ettiği için 350 bin dolarlık para cezası verildi.

TRUMP'TAN JOE BIDEN'A TEPKİ

Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden ve Adalet Bakanlığı'na tepki gösterdi.
"Sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabıma gizlice saldırdığını yeni öğrendim." ifadesini kullanan Trump, medeni haklarına saldırıldığını belirtti.

Trump, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Siyasi rakibim, başkanlık kampanyama zarar vermeye çalışırken çıldırıyor. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. (İfade özgürlüğü hakkının bulunduğu) Anayasa'nın Birinci Ek Maddesi hala duruyor mu? Dengesiz Jack Smith seçilmemişlere tüm kanıtları yok etmelerini ve silmelerini söyledi mi? Bunlar Amerika'nın kara günleri."

2021 YILINDAN BERİ PAYLAŞIM YAPMADI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki hesabı 6 Ocak 2021 Kongre baskını olaylarının ardından askıya alınmıştı. Platformun Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından hesabı yeniden açılmıştı. Ancak Trump, 8 Ocak 2021'den beri platformda herhangi bir paylaşım yapmadı.

Trump'a 1 Ağustos 2023'te, 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla 4 suçlama yöneltilmişti. İddianamede, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına giden süreçte Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına atıfta bulunulmuştu.

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