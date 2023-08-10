Elon Musk’a X darbesi! ‘Trump’ talebini karşılayamadı, ceza yedi
2021 yılında Kongre baskını olaylarının ardından Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabı askıya alınmıştı. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla beraber Trump Twitter hesabından kavuşmuştu. ABD yönetimi Trump'ın, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabıyla ilgili arama emri çıkardığı ve ve konuyla ilgili talebi zamanında yerine getirmediği için 350 bin dolar para cezası verildiği ortaya çıktı.
Elon Musk'ın platformu X, Donald Trump hatrına para cezasına çarptırıldı. Trump'ın, geçtiğimiz yıllarda askıya alınan ve Twitter'ın el değiştirmesiyle yeniden aktif olan hesabı hakkında talep edilen bilgileri 3 gün geciktiren X'e, 350 bin dolarlık para cezası verildi. Bugün yayımlanan mahkeme belgelerine göre, Trump hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ofisinin talebi üzerine, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasıyla ilgili olarak Ocak 2023'te Trump'ın X'teki hesabıyla ilgili devlete bilgi sağlamaya yönelik "arama emri" çıkarıldı.
Mahkeme ayrıca X'in, söz konusu arama emrinin varlığı ve içeriğiyle ilgili Trump dahil herhangi birine açıklamasını yasaklayan bir gizlilik emri de aldı.
X, nihai olarak emre uysa da talep edilen bilgileri üç gün geç temin ettiği için 350 bin dolarlık para cezası verildi.
TRUMP'TAN JOE BIDEN'A TEPKİ
Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden ve Adalet Bakanlığı'na tepki gösterdi.
"Sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabıma gizlice saldırdığını yeni öğrendim." ifadesini kullanan Trump, medeni haklarına saldırıldığını belirtti.
Trump, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:
"Siyasi rakibim, başkanlık kampanyama zarar vermeye çalışırken çıldırıyor. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. (İfade özgürlüğü hakkının bulunduğu) Anayasa'nın Birinci Ek Maddesi hala duruyor mu? Dengesiz Jack Smith seçilmemişlere tüm kanıtları yok etmelerini ve silmelerini söyledi mi? Bunlar Amerika'nın kara günleri."
2021 YILINDAN BERİ PAYLAŞIM YAPMADI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki hesabı 6 Ocak 2021 Kongre baskını olaylarının ardından askıya alınmıştı. Platformun Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından hesabı yeniden açılmıştı. Ancak Trump, 8 Ocak 2021'den beri platformda herhangi bir paylaşım yapmadı.
Trump'a 1 Ağustos 2023'te, 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla 4 suçlama yöneltilmişti. İddianamede, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına giden süreçte Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına atıfta bulunulmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TCMB Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!
- Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...
- Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta? 10 Ağustos FB - Maribor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri
- Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...
- Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı
- Yavuz Selim Köşger kimdir? Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger nereli, hangi görevlerde bulundu?
- 1 haftada sivilce izlerini silip atacak! Cildi bebek gibi yapıyor! En etkili doğal maske tarifi...
- Aziz Yıldırım kimdir, nereli? Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım hangi görevlerde bulundu?
- YKS tercih sonuç sorgulama ekranı! YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? sonuc.osym.gov.tr
- 2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25'e ek %5 ek ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur'lular alanlar en az...
- DGS açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı