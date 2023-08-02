ABD Eski Başkanı Donald Trump’a 4 yeni suçlama

TRUMP'IN EKİBİNDEN TEPKİ

Trump'ın seçim kampanyası ekibi tarafından yapılan açıklamada, iddianamenin "Biden suç ailesi ve silah olarak kullandığı Adalet Bakanlığının" 2024 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye yönelik süregelen girişimlerinin bir örneği olduğu savunuldu.

Trump'a uygulanan muamelenin Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği ve diğer diktatör rejimleri anımsattığı kaydedilen açıklamada, bunun bir "cadı avı" olduğu görüşüne yer verildi.