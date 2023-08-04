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Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan "seçime müdahale" davası ile ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan seçime müdahale davası ile ilgili açıklama

ABD'de eski Başkan Donald Trump, hakkında 2020'deki seçimlere müdahale etmek suçlamasıyla süren dava ile ilgili açıklama yaptı. Trump davayı "Siyasi rakibe yönelik bir zulüm" olarak niteledi.

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