Hawaii alevlere teslim! Ölü sayısı 36’ya yükseldi





Yetkililer, adadaki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin zor olduğunu ifade ederek ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Bölgede yaklaşık 2 bin 100 kişi tahliye edilirken ABD Sivil Hava Devriyesi ve Maui İtfaiyesi tarafından, yaklaşık 271 yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı açıkladı.