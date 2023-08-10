Hawaii alevlere teslim! Ölü sayısı 36'ya yükseldi
ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda devam eden orman yangınları nedeniyle ölü sayısı 36’ya yükseldi. Yetkililer, adadaki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin zor olduğunu ifade ederek ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Bölgede yaklaşık 2 bin 100 kişi tahliye edilirken ABD Sivil Hava Devriyesi ve Maui İtfaiyesi tarafından, yaklaşık 271 yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı açıkladı.
ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki orman yangınları etkisini artırarak devam ediyor. Adadaki Lahaina tatil kentinin büyük bir bölümünü yok eden ve Dora Kasırgası nedeniyle şiddetlenen yangınlarda en az 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken ciddi yanıklara maruz kalan en az 20 kişi uçakla O'ahu Adası'na götürüldü.
Yetkililer, adadaki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin zor olduğunu ifade ederek ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Bölgede yaklaşık 2 bin 100 kişi tahliye edilirken ABD Sivil Hava Devriyesi ve Maui İtfaiyesi tarafından, yaklaşık 271 yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı açıkladı.
Hawaii Ulaştırma Departmanından Ed Sniffen yaptığı açıklamada, Maui'de bulunan 11 binden fazla turistin tahliye edildiğini belirtti. İnsanların adadan çıkartılması için Maui Havaalanı'nın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Sniffen, havayollarının bilet ücretlerinde indirime gittiğini duyurdu.
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