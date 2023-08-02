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Son dakika! ABD Senatosu'nda silahlı saldırgan paniği: Bina tahliye edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Son dakika! ABD Senatosu’nda silahlı saldırgan paniği: Bina tahliye edildi

Son dakika haberleri... ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı verildi. Herhangi bir silah sesi duylmadığı bildirilirken, binanın tahliye edildiği belirtildi. Polis ekipleri, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken arama yapıldığı öğrenildi.

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