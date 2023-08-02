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Şoke eden yalan! Dünyanın gündemine oturdu: 16 yıl boyunca felçli numarası yaptı! Nedeni ise 'pes' dedirtti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Şoke eden yalan! Dünyanın gündemine oturdu: 16 yıl boyunca felçli numarası yaptı! Nedeni ise ’pes’ dedirtti

Çin'de yaşanan bu olay pembe dizileri aratmayacak cinsten! 16 yıl önce geçirdiği kaza sonucu felç olan Wang isimli Çinli kadın yıllardır yatalak olarak ailesi tarafından bakılıyordu. Yürüyemeyen kadın, fırtınalı bir gecede ayağa kalktı. Torunu tarafından görülen kadın hakkındaki gerçek dünya basınında kısa sürede gündem oldu.

16 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu felç olan Wang isimli Çinli kadın yıllardır yatalak olarak ailesi tarafından bakılıyordu. Wang'ın kocası ise ailede tek çalışan kişiydi ve eşine ve çocuklarına bakabilmek için yoğun olarak çalışıyordu. 2010 yılına gelindiğinde daha fazla para kazanmak için şehir dışına çıkan adam, torunundan eşine belli bir ücret karşılığında bakması için rica etti. Torunu ise adamın bu isteğini kabul etti ve büyükannesinin bakımını üstlendi.

16 YIL SONRA 'YÜRÜDÜ'
Yıllardır büyükannesine bakan genç kadının ise dün yaşadıkları hem Çin basınında hem de dünya medyasında kısa sürede ses getirdi. Yaşadığı köyde gece elektrikler gidince bir fener almak için evde gezinen genç kadın büyükannesine bakmak için odaya girdiğinde şoke oldu.

Büyükannesini yürürken gören kadın 'Sen yürüyebilirsin nasıl olur' dedi. İddiaya göre yaşlı kadın ise o sırada birkaç adım daha attı ve bilincini kaybedip yere düştü.

DOKTORLAR TEŞHİS KOYAMADI
Ertesi gün genç kadın büyükannesini hastaneye götürdü. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada kadının herhangi bir sorunu olduğu belirlenemedi ve neden felç olduğu açıklanamadı. Haberi alan yaşlı kadının kocası ise apar topar köye geri geldi ve karısının yanına gitti.

Odaya girdiğinde eşinin hala felçli olduğunu gören adam, torunu ile yaşlı kadını incelemeye başladı. Aradan geçen 4 gün sonunda bir gece yine yürümeye başlayan kadın bir süre sonra yatağına tekrar girdi. Ertesi gün kocası ve torunundan yaşananları duyan kadın hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

ŞOKA UĞRATAN YALAN
Bir süre kadını sıkıştıran koca ise ilginç gerçeği ortaya çıkarmayı başardı. Felç olma numarası yaptığını itiraf eden kadın, kocasının kendisine iyi baktığını gördüğü için bu oyunu sürdürdüğünü itiraf etti. Kaynaklara göre talihsiz adam gerçeği öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

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