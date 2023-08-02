Şoke eden yalan! Dünyanın gündemine oturdu: 16 yıl boyunca felçli numarası yaptı! Nedeni ise ’pes’ dedirtti

16 YIL SONRA 'YÜRÜDÜ'

Yıllardır büyükannesine bakan genç kadının ise dün yaşadıkları hem Çin basınında hem de dünya medyasında kısa sürede ses getirdi. Yaşadığı köyde gece elektrikler gidince bir fener almak için evde gezinen genç kadın büyükannesine bakmak için odaya girdiğinde şoke oldu.

Büyükannesini yürürken gören kadın 'Sen yürüyebilirsin nasıl olur' dedi. İddiaya göre yaşlı kadın ise o sırada birkaç adım daha attı ve bilincini kaybedip yere düştü.