Yunanistan'ı karıştıran fotoğraf! Gizli üslerini ifşa ettiler! Ana muhalefetten sert tepki: İtibar zedeleyici
Geçtiğimiz günlerde birden fazla yangınla mücadele eden Yunanistan'da mühimmat deposu patlamasının ardından Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın yaptığı denetim sırasında çekilen bir fotoğraf ülkeyi karıştırdı. Fotoğrafta gizli olması gereken askeri bir harita görünürken, muhalefet ise gizli yakıt üslerinin ifşa olması sebebiyle bu durumu itibar zedeleyici bulduklarını belirtti.
Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın Nea Aghialos'taki askeri uçak mühimmat deposunda çıkan yangının ardından yaptığı denetim sırasında çekilen fotoğrafta gizli olması gereken askeri bir haritanın görünmesini eleştirdi.
SYRIZA Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, "documentonews" haber portalına yaptığı açıklamada, yakıt depolarının güvenliğine ilişkin denetimin Milli Savunma Bakanlığındaki bir siyasi tarafından yapılmasının Silahlı Kuvvetler açısından itibar zedeleyici olduğunu ifade etti.
Bu denetimlerin Silahlı Kuvvetler tarafından yapılmasının daha uygun olacağını belirten Apostolakis, şunları kaydetti:
"Bakan Yardımcısı, gizli bilgilerin idaresinde ise yakıt depoların tam yerlerinin belirtildiği gizli haritanın önünde görüldüğü bir fotoğrafla ciddi bir ihlal yapmıştır."
YUNANİSTAN'DA MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ
Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangın kontrolden çıkarak askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmış ve depoda patlamaya neden olmuştu.
Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin camları kırılmıştı.
Hardalias, patlamanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.
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