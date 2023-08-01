Yunanistan’ı karıştıran fotoğraf! Gizli üslerini ifşa ettiler! Ana muhalefetten sert tepki: İtibar zedeleyici

SYRIZA Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, "documentonews" haber portalına yaptığı açıklamada, yakıt depolarının güvenliğine ilişkin denetimin Milli Savunma Bakanlığındaki bir siyasi tarafından yapılmasının Silahlı Kuvvetler açısından itibar zedeleyici olduğunu ifade etti.

Bu denetimlerin Silahlı Kuvvetler tarafından yapılmasının daha uygun olacağını belirten Apostolakis, şunları kaydetti: