CHP'den tabanına "koyun" muamelesi! Ali Mahir Başarır'dan tepki çeken sözler

"LİDERLİK DEĞİŞİMLERİNİN SONUNDA HEP TRAJİK BİR ŞEY VAR"

Gazeteci Barış Terkoğlu, Başarır'a şu soruyu yöneltti:

CHP'de gördüğümüz liderlik değişimlerinin sonunda hep trajik bir şey var partiden yeni bir parti çıkması. Mustafa Sarıgül örneği var, Muharrem İnce var, DSP var. Baktığınız bu gidişatta böyle bir ihtimal görüyor musunuz?

"TABANIMIZ KÜSSE DE OY VERİR"

Başarır ise şöyle yanıt verdi:

"CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var CHP'nin."

Kılıçdaroğlu'nun 'tıpış tıpış' sözleri akıllara geldi

Başarır'ın sözleri, Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmeni için sarf ettiği 'adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız.' ifadelerini akıllara getirdi.