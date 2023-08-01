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CHP'den tabanına "koyun" muamelesi! Ali Mahir Başarır'dan tepki çeken sözler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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CHP’den tabanına koyun muamelesi! Ali Mahir Başarır’dan tepki çeken sözler

AK Parti seçmenine "makarnacı, kömürcü" gibi sıfatlarla hakaret etmeyi parti politikası haline getiren CHP, artık kendi tabanına da aynı gözle bakıyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim hezimeti sonrası eleştiriler yönelten parti seçmenini anlattı. Başarır, "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir" dedi. Başarır’ın bu sözleri sosyal medyada CHP seçmeninin büyük tepkisine neden oldu.

Seçimlerde alınan peş peşe başarısız sonuçlar sonrası istifa etmesi beklenirken koltukta kalmayı tercih eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partide tepkiler devam ediyor.

RAKİBİ 'OĞLUM' DEDİĞİ EKREM İMAMOĞLU

İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çıkışı yaptı. 'Daha önce hiç seçim kaybetmedim' diyerek CHP Genel Başkanlık koltuğu için düğmeye bastı fakat somut bir adım atmadı...

İNTERNET SİTESİ AÇTI, GİZLİ TOPLANTI BİLE YAPTI

Değişim çağrısına destek bulmak için internet sitesi bile açan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin en kritik isimlerini de yanına aldı. Bir zamanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakını olan isimlerle birlikte zoom üzerinden gizli darbe toplantısı yaptı.

Ana muhalefette koltuk mücadeleleri devam ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan parti tabanını özetleyen bir açıklama geldi.

Başarır, katıldığı Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"LİDERLİK DEĞİŞİMLERİNİN SONUNDA HEP TRAJİK BİR ŞEY VAR"

Gazeteci Barış Terkoğlu, Başarır'a şu soruyu yöneltti:

CHP'de gördüğümüz liderlik değişimlerinin sonunda hep trajik bir şey var partiden yeni bir parti çıkması. Mustafa Sarıgül örneği var, Muharrem İnce var, DSP var. Baktığınız bu gidişatta böyle bir ihtimal görüyor musunuz?

"TABANIMIZ KÜSSE DE OY VERİR"

Başarır ise şöyle yanıt verdi:

"CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var CHP'nin."

Kılıçdaroğlu'nun 'tıpış tıpış' sözleri akıllara geldi

Başarır'ın sözleri, Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmeni için sarf ettiği 'adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız.' ifadelerini akıllara getirdi.

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