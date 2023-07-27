Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo: İsrail ikiye bölünmüş durumda!

Netanyahu'nun izlediği politikaya ilişkin Pardo,"Başbakan Netanyahu, korkunç ırkçı partilerle koalisyon kurdu ve tutumu da onlardan çok farklı değil." ifadelerini kullandı.

"ANTİSEMİTİK KANUNLAR"

Pardo, tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek, "Bizim çıkardığımız kanunlardan bazılarını başka bir devlet çıkarsa, bunlar ırkçı ve antisemitik kanunlar deriz." diye konuştu.