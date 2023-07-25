Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a resmi karşılama töreni
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti.
SON DAKİKA: Türkiye'ye kritik bir ziyaret Filistin'den gerçekleşiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.
Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti
Görüşmeler sonrasında Başkan Erdoğan ile Abbas ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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