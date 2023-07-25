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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a resmi karşılama töreni

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a resmi karşılama töreni

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti.

SON DAKİKA: Türkiye'ye kritik bir ziyaret Filistin'den gerçekleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Daha sonra iki lider ikili görüşmeye geçti

Görüşmeler sonrasında Başkan Erdoğan ile Abbas ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ardından liderler akşam yemeğine katılacak.

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