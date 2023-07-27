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Erbil'de askeri helikopter düştü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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Erbil’de askeri helikopter düştü

Irak'ın Erbil kentinde askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi. Olaya ilişkin koalisyon güçleri ya da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) açıklama yapılmadı.

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