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Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine dair açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Kremlin’den Putin’in Türkiye ziyaretine dair açıklama

Son dakika haberi... Kremlin'den yapılan açıklamada "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık" ifadelerine yer verildi.

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