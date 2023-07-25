25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile çatışma içinde yaşayamayız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile çatışma içinde yaşayamayız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
ABONE OL
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile çatışma içinde yaşayamayız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın uzun bir süre çatışma düzeni içinde yaşayamayacağını belirterek, Azerbaycan ile ülkesi arasındaki görüşmelerin başarıyla ulaşmasını istediklerini söyledi. Dünyada Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımayan tek bir ülke olmadığına işaret eden Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nda da Karabağ'ın Azerbaycan'ın hakimiyeti altında olduğunun kabul edildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA