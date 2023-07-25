Türkiye ekonomisi büyüyor! IMF rakam tahminlerini güncelledi

DAHA FAZLA ŞOK DURUMUNDA ENFLASYONUN YÜKSEK KALABİLECEĞİ UYARISI

Raporda, uluslararası ticaret ile imalat sektöründeki talep ve üretim göstergelerinin tümünün daha fazla zayıflığa işaret ettiği belirtilerek, salgın sırasında biriken fazla tasarrufların, özellikle ABD'de olmak üzere gelişmiş ekonomilerde azaldığı, bunun da şoklara karşı korunmak için daha ince bir tampon anlamına geldiği kaydedildi.

Ukrayna'daki savaşın şiddetlenmesi ve aşırı hava olayları gibi daha fazla şok meydana gelmesi durumunda enflasyonun yüksek kalabileceğine işaret edilen raporda, piyasaların merkez bankalarının daha fazla politika sıkılaştırmasına uyum sağlarken, finans sektöründeki çalkantının yeniden başlayabileceğinin altı çizildi.

Raporda, çoğu ekonomide önceliğin bir yandan finansal istikrarı sağlarken bir yandan da enflasyonu düşürmek olduğu, bu nedenle merkez bankalarının fiyat istikrarını yeniden tesis etmeye odaklanması gerektiği aktarıldı.

Raporda, ABD'de borç limiti açmazının çözülmesinin ve yetkililerin ABD ile İsviçre bankacılığındaki türbülansı kontrol altına almak için attığı güçlü adımların finans sektörü risklerini azalttığına dikkati çekildi.