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İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü 110 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü 110 yaralı

İtalya’nın Veneto bölgesinde görülen tenis topu büyüklüğündeki yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.

Avrupa genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken, İtalya'nın kuzeyinde yaşayanlar tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı ile şaşkına döndü.

Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde görülen dolu yağışında 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.

Dolu yağışı nedeniyle evlerin camlarının kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Veneto sivil koruma birimi, yaralanma ve evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar tarafından yapılan 500 ihbara hızlı bir şekilde yanıt verildiğini bildirdi.

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