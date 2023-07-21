İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü 110 yaralı
İtalya’nın Veneto bölgesinde görülen tenis topu büyüklüğündeki yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.
Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde görülen dolu yağışında 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.
Dolu yağışı nedeniyle evlerin camlarının kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü.
Veneto sivil koruma birimi, yaralanma ve evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar tarafından yapılan 500 ihbara hızlı bir şekilde yanıt verildiğini bildirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte başlayacak?
- 2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...
- Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek! Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı!
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- İslam Memiş son dakika açıkladı! Elinde altını olan beklesin! Yakında bu seviyede olacak! ONS, çeyrek, gram altın...
- KYK YURT ÜCRETİ 2023! KYK kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 - 2024 KYK BAŞVURU TARİHLERİ!
- BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI İZLE! 21 Temmuz Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Kahramanmaraş'ta deprem son dakika | Az önce Elbistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli, AFAD son depremler...
- Instagram çöktü mü, ne oldu? 21 Temmuz Cuma akış yenileme sorunu düzeldi mi, nasıl çözülür?
- Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet ekranı | 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman?