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Haberler Galeri 🐍Yılan ile tehlikeli oyun! 🐱Kedi ile oynar gibi oynadı…

🐍Yılan ile tehlikeli oyun! 🐱Kedi ile oynar gibi oynadı…

Vahşi doğadan herkesin korkulu rüyası olan yılanlardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde görenleri hem şaşırtan bir o kadar da korkutan görüntüler kayıtlara geçti. Bir çiftçi, tarlada çalıştığı esnada yılanla karşılaştı. Yılanı yakalayarak seven çiftçinin dillerinden dökülenler izleyenleri güldürdü. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 21.07.2023 19:14
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🐍Yılan ile tehlikeli oyun! 🐱Kedi ile oynar gibi oynadı…

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde yaşayan Selahattin Taş, tarlada çalıştığı esnada yılana denk geldi.

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🐍Yılan ile tehlikeli oyun! 🐱Kedi ile oynar gibi oynadı…

Traktörden inerek yılanı yakalayan Taş, yılanla bir süre sohbet etti.

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🐍Yılan ile tehlikeli oyun! 🐱Kedi ile oynar gibi oynadı…

"DİŞLERE BAK TESTERE GİBİ"

Çiftçinin "Tosun, seni yaratana kurban olurum, sen buralara nerden geldin, aç bakayım ağzını, dişlere bak testere gibi" diyerek sevdiği yılanla diyaloğu izleyenleri güldürdü.

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🐍Yılan ile tehlikeli oyun! 🐱Kedi ile oynar gibi oynadı…

Yaklaşık 1 buçuk metrelik yılanla kedi ile oynar gibi oynayan Selahattin Taş, bir süre sonra yılanı doğaya bıraktı.

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🐍Yılan ile tehlikeli oyun! 🐱Kedi ile oynar gibi oynadı…

"TUTARIM, OYNARIM, SEVERİM"

Yılanlardan korkmadığını söyleyen Selahattin Taş, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Genelde arazide olduğumuz için yılanlar da devamlı ortada. Arazide çalıştığımız için genelde karşılaşıyoruz. Ben yılandan korkmadığım ve alıştığım için genelde tutarım, oynarım, severim. Geri doğasına bırakırım" dedi.