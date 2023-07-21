21 Temmuz 2023, Cuma
🐍Yılan ile tehlikeli oyun! 🐱Kedi ile oynar gibi oynadı…
Vahşi doğadan herkesin korkulu rüyası olan yılanlardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde görenleri hem şaşırtan bir o kadar da korkutan görüntüler kayıtlara geçti. Bir çiftçi, tarlada çalıştığı esnada yılanla karşılaştı. Yılanı yakalayarak seven çiftçinin dillerinden dökülenler izleyenleri güldürdü. İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 21.07.2023 19:14
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