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Yapay zeka tehlikesi! "Gözü açık ve uyanık olmalıyız"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Yapay zeka tehlikesi! Gözü açık ve uyanık olmalıyız

Yapay zeka tehlikesi gün geçtikçe büyüyerek gelişiyor. ABD Başkanı Biden, yapay zekanın, toplumsal, ekonomik ve güvenlik risklerine dikkati çekti. Biden, "Yeni gelişen teknolojilerin demokrasimize ve değerlerimize yönelik oluşturabilecekleri tehditler konusunda gözü açık ve uyanık olmalıyız." dedi

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