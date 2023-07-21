Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması: Etkileşim alanımız çok büyük

"TÜRK MESLEKTAŞLARIMI TAKDİR EDİYORUM"

Verşinin, Türkiye'nin tahıl anlaşması kapsamında yürüttüğü diplomatik girişimleri olumlu olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Hem Moskova'da hem de Ankara'da birçok istişarelerde bulundum. Türk meslektaşlarımın potansiyellerini, bilgilerini ve mesleki becerilerini çok takdir ettiğimi söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya ve Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası istikrara katkı için temaslarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna limanlarına giden gemileri "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" şeklinde tanımlama kararına açıklık getiren Verşinin, söz konusu gemilerde incelemelerin yapılacağını söyledi.