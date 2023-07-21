Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Etkileşim alanımız çok büyük
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile yakın temas içerisinde olduklarını ve tahıl anlaşması konusunda istişareler yürüttüklerini belirterek, başka bir ülke ile diyalog kurmadıklarını belirtti. Verşinin ayrıca Başkan Erdoğan-Vladimir Putin görüşmesine de değinerek "Elbette çok büyük ve ciddi bir gündemi olur.” dedi.
"YENİ ROTALAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Rusya'nın Afrika'ya yönelik tahıl sevkiyatıyla ilgili alternatif rotalar üzerinde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Verşinin, "Yeni rotalar konusu genel olarak lojistik ve teknik bir konu ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Rus kargoları ve Rus tahıllarının teslimatı konusunda Afrika ülkeleriyle çok ciddi temaslarımız var." diye konuştu.
Verşinin, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından alternatif bir anlaşma konusunda başka ülkelerle görüşmeler yürütüp yürütmediğine yönelik soruya "Tahıl anlaşmasına alternatif bir anlaşma konusunda temaslar yürütmüyoruz." yanıtını verdi.
"ÖNCE ALDIĞIMIZ VAATLERİN SONUÇLARINI ALALIM"
Rusya'nın konuya yaklaşımının net şekilde ifade edildiğinin altını çizen Verşinin, "Önce bir yıldır müzakere ettiğimiz ve çok sayıda vaat aldığımız işin sonuçlarını alalım. Sonra dünya pazarına tahıl tedarik etmek için ortak çabaları yeniden canlandırabiliriz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İLE ETKİLEŞİM ALANIMIZ ÇOK BÜYÜK"
Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında üst düzey temasların sürdüğünü belirterek, "Türkiye ile çok yakın ve geleneksel temaslarımız var. Onlarla da şu anda iletişim halindeyiz ve mevcut durumda ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik etkileşim alanımız çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.
"ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİNDE CİDDİ BİR GÜNDEM OLUR"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki üst düzey temasların da süreceğini kaydeden Verşinin, "Türkiye'de veya Rusya'da, en üst düzeydeki herhangi bir temasın elbette çok büyük ve ciddi bir gündemi olur." dedi.
"TÜRK MESLEKTAŞLARIMI TAKDİR EDİYORUM"
Verşinin, Türkiye'nin tahıl anlaşması kapsamında yürüttüğü diplomatik girişimleri olumlu olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Hem Moskova'da hem de Ankara'da birçok istişarelerde bulundum. Türk meslektaşlarımın potansiyellerini, bilgilerini ve mesleki becerilerini çok takdir ettiğimi söylemek istiyorum." diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya ve Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası istikrara katkı için temaslarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna limanlarına giden gemileri "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" şeklinde tanımlama kararına açıklık getiren Verşinin, söz konusu gemilerde incelemelerin yapılacağını söyledi.
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