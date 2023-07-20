Başkan Erdoğan’ın Körfez turunun Z raporu! 3 ülkeyle milyarlarca dolarlık imzalar atıldı

KATAR İLE ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin ikinci durağı ise Katar oldu.

Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Erdoğan'ın ziyaretinde, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasının 50. Yıl Dönümü" dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Devleti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Sani tarafından ortak bildiri imzalandı.

Türkiye-Katar ilişkilerinin, kurulduğu 1973'ten itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirdiği aktarılan bildiride, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin, Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.