BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Başkan Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

BAŞKAN ERDOĞAN'A BAE DEVLET NİŞANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından "Zayed Devlet Nişanı" takdim edildi.

Başkan Erdoğan ve Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Al Nahyan, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'a "Zayed Devlet Nişanı" tevdi etti.

Başkan Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, "Zayed Devlet Nişanı" ile fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi.

Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ı zirveye davet etti.