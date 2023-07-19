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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Başkan Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Başkan Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Nahyan ayrıca bölge halkının yararına olacak adımların da ele alındığını bildirdi.

BEA lideri Al Nahyan, Başkan Erdoğan ile Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

BÖLGE HALKININ YARARINA ADIMLAR

BAE ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik ve kalkınma işbirliğini halklarının yararına ilerletmeyi ele aldıklarını kaydeden Al Nahyan, Başkan Erdoğan ile bölge halkının yararına olacak şekilde barış, istikrar ve refahı desteklemek için olumlu gelişmeler inşa etmenin önemini de görüştüklerini aktardı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşan Al Nahyan, "Abu Dabi'de Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BAE DEVLET NİŞANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından "Zayed Devlet Nişanı" takdim edildi.

Başkan Erdoğan ve Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Al Nahyan, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'a "Zayed Devlet Nişanı" tevdi etti.

Başkan Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, "Zayed Devlet Nişanı" ile fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi.

Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ı zirveye davet etti.

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