Şoke eden ölüm: Öğrencinin kafasına 17. kattan klima düştü 😱
Tayvan’ın başkenti Taipei’de eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan klima düştü. Korkunç anlara sahne olan kazada öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti.
Tayvan'ın başkenti Taipei'de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan 30 kg ağırlığındaki klima düştü.
Bir anda yere yığılan kıza çevredeki vatandaşlar yardım ederken olay yerine ambulans çağrıldı.
Soyadının Huang olduğu öğrenilen öğrenci, olay yerinde hayatını kaybetti.
KLİMA KURULUMU YAPAN İŞÇİ GÖZALTINDA
Klimanın kurulumunu yapan Li soyisimli işçinin gözaltına alındığı ve hakkında "adam öldürme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, klimanın düştüğü binadaki tüm montaj çalışmalarının durdurulduğu aktarıldı.
CEZASI NE OLACAK?
Tayvan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurulum sürecinde güvenlik düzenlemelerinin ihlal edilmesi durumunda, işçinin işvereninin Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası uyarınca 9 bin 648 dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği duyuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...
- Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...
- MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023! LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- YKS CEVAP KAĞIDI SON DAKİKA 2023! TYT, AYT ve YDT aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM son dakika!
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi!
- YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? Üniversite 2- 4 yıllık taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları
- Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? Mahkumlara af yasası var mı? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...
- Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta yeni sezon haftaya mı başlayacak? 6. sezon tanıtımı...
- Netflix şifre paylaşımı nedir, kaldırıldı mı? Sınırlı şifre kullanımı nasıl oluyor?
- Boy bos, Boy pos, Horon vurmak, Horon tepmek, Yeşilzeytin, yeşil zeytin, Çiğ börek, çi börek nasıl yazılır? TDK 2023 güncel doğru yazılışı
- Bedelli Askerlik ücreti son dakika 2023 | MSB yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?
- Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?