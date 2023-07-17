Alman Spiegel: Türkiye AB üyesi olursa birlik küresel güç faktörü haline gelebilir

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ, AB'NİN DEMOGRAFİK DÜŞÜŞÜNÜ YUMUŞATIR"

Türkiye'nin uzun süre devam etmesi beklenen genç nüfusa sahip olma avantajına işaret edilen makalede, "Günümüz AB ülkelerinde ise durum tamamen farklı ve birlik olarak ciddi demografik sorunlarla karşı karşıyayız. Ülke nüfusları yaşlanıyor ve birçok yerde çalışma yaşındaki insan sayısı düşüyor. Doğu ve Güney Avrupa'daki belirgin sahalar ise neredeyse terk edilmiş durumda. Akut bir iş gücü sıkıntısı söz konusu. Bu anlamda Türkiye'nin olası bir AB üyeliği, AB'nin demografik düşüşünü yumuşatmasına yardımcı olabilir. Buna karşılık katılım perspektifi Türkiye'nin yapısal sorunlarının üstesinden gelmesine, kendisini geniş Avrupa değerler topluluğuna ve iç pazarına entegre etmesine yardımcı olabilir. Bu potansiyel olarak her iki taraf için de büyük bir kazanç." yorumu yapıldı.

"ANKARA, BERLİN VE PARİS İLE KIYASLANABİLİR BİR GÜÇ OLUR"

Makalede, Türkiye'nin olası bir üyelikte en kalabalık AB ülkesi olacağı ve AB kararlarında da buna karşılık gelen ağırlığa sahip olacağına işaret edilerek Ankara'nın, Berlin ve Paris ile kıyaslanabilir bir güç faktörü olacağı kaydedildi.