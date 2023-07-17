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Alman Spiegel: Türkiye AB üyesi olursa birlik küresel güç faktörü haline gelebilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Alman Spiegel: Türkiye AB üyesi olursa birlik küresel güç faktörü haline gelebilir

Başkan Erdoğan'ın Litvanya’daki son NATO zirvesinde güçlü bir şekilde dile getirdiği Türkiye'nin AB'ye üyelik talebi Batı'da büyük yankı uyandırdı. Alman Spiegel dergisinde yer alan habere göre; Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması halinde birliğin küresel güç faktörü haline gelebileceği bildirildi.

Alman Spiegel dergisinde yayımlanan, Alman ekonomist Henrik Müller'in kaleme aldığı makalede, Türkiye ve Ukrayna'nın AB üyesi olmaları durumunda Birliğin küresel güç faktörü, dünya sahnesinde önemli aktör haline gelebileceği belirtildi.

"TÜRKİYE AB'YE GİRERSE BİRLİK KÜRSEL GÜÇ OLUR"

Türkiye ve Ukrayna'nın olası AB üyeliklerinin analiz edildiği makalede, her iki ülkenin üye olması durumunda AB'nin birden, alan olarak üçte bir oranında büyüyeceği değerlendirmesi yapıldı ve "Avrupa böylece küresel güç faktörü, dünya sahnesinde önemli bir aktör haline gelebilir." ifadesi yer aldı.

"HER ŞEYİ GÖLGEDE BIRAKACAK BİR MEGA GENİŞLEME OLUR"

AB'nin 10 yıl içinde Balkanlar'daki bazı küçük aday ülkelerle birlikte iki büyük üye devlete daha sahip olabileceğine dikkat çekilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye halihazırda Almanya'dan daha fazla nüfusa sahip ve demografik olarak oldukça dinamik bir şekilde büyümeye devam ediyor. Türkiye ayrıca yüzölçümü olarak da Almanya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir coğrafyaya sahip. Ukrayna ise görece seyrek nüfus dağılımıyla birlikte yüzölçümü bakımından en büyük AB ülkesi olan Fransa'dan daha geniş bir toprak alanını kaplıyor. AB, her iki ülkenin Birliğe üyeliği halinde bir çırpıda alanını üçte bir oranında, nüfusunu ise dörtte bir oranında genişletmiş olur. Bu, 1950'lerden bu yana Avrupa bütünleşmesi sürecinde meydana gelen her şeyi gölgede bırakacak bir mega genişleme olacaktır."

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ, AB'NİN DEMOGRAFİK DÜŞÜŞÜNÜ YUMUŞATIR"

Türkiye'nin uzun süre devam etmesi beklenen genç nüfusa sahip olma avantajına işaret edilen makalede, "Günümüz AB ülkelerinde ise durum tamamen farklı ve birlik olarak ciddi demografik sorunlarla karşı karşıyayız. Ülke nüfusları yaşlanıyor ve birçok yerde çalışma yaşındaki insan sayısı düşüyor. Doğu ve Güney Avrupa'daki belirgin sahalar ise neredeyse terk edilmiş durumda. Akut bir iş gücü sıkıntısı söz konusu. Bu anlamda Türkiye'nin olası bir AB üyeliği, AB'nin demografik düşüşünü yumuşatmasına yardımcı olabilir. Buna karşılık katılım perspektifi Türkiye'nin yapısal sorunlarının üstesinden gelmesine, kendisini geniş Avrupa değerler topluluğuna ve iç pazarına entegre etmesine yardımcı olabilir. Bu potansiyel olarak her iki taraf için de büyük bir kazanç." yorumu yapıldı.

"ANKARA, BERLİN VE PARİS İLE KIYASLANABİLİR BİR GÜÇ OLUR"

Makalede, Türkiye'nin olası bir üyelikte en kalabalık AB ülkesi olacağı ve AB kararlarında da buna karşılık gelen ağırlığa sahip olacağına işaret edilerek Ankara'nın, Berlin ve Paris ile kıyaslanabilir bir güç faktörü olacağı kaydedildi.

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