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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Miçotakis ile Erdoğan Eylül'de bir araya gelebilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Miçotakis ile Erdoğan Eylül’de bir araya gelebilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eylül ayında New York'ta bir araya gelebileceğini söyledi. Gerapetritis, "Yunan hükümeti bir işbirliği ve diyalog ortamı istiyor" dedi.

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