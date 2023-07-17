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Rusya'da "Su-25" savaş uçağı düştü! Pilot öldü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Rusya’da Su-25 savaş uçağı düştü! Pilot öldü

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde denize düşen "Su-25" tipi savaş uçağının pilotunun öldüğü bildirildi. Rus medyası pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı fakat denize düştükten sonra paraşütün iplerine dolanarak boğulduğu ibildirildi.

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