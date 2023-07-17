Rusya'da "Su-25" savaş uçağı düştü! Pilot öldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Krasnodar bölgesindeki Azak Denizi'ne düştüğü belirtildi. Krasnodar bölgesindeki Yeysk şehri Valisi Roman Bublik, yaptığı yazılı açıklamada, Azak Denizi'ne düşen Su-25 uçağındaki pilotun hayatını kaybettiğini belirtti. 'PARAŞÜTÜN İPLERİNE DOLANARAK BOĞULDU' Rus medyasında yer alan haberlerde, pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı ancak denize düştükten sonra paraşütün iplerine dolanarak boğulduğu ifade ediliyor. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN