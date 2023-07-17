Ankara ve Atina hattındaki buzlar hızla eriyor! Yunan basını dikkat çekti! Kritik görüşme için yeşil ışık

YUNAN BAKANDAN TÜRKİYE MESAJI

Yunanistan'In yeni dışişleri bakanı Yorgos Gerapetritis Kathimerini ile yaptığı mülakatta dikkat çeken mesajlar verdi.

Türkiye ile yeni dönemi değerlendiren Yunan bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile Vilnius'ta yaptığı görüşme, karşılıklı anlayış arzusu atmosferinde gerçekleşti. İyi niyetle bir diyalog başlatıyoruz ve bu yeni çabaya dürüstlük ve güvenin damgasını vurmasını istiyoruz. İlk adım atıldı. Ege'de şu anda hakim olan sakinlik, bu yeni başlangıcın verimli olabilmesi için gerekli bir ön koşuldur. Ancak gerçek bir dostluk, barış ve işbirliği olasılığına ulaşmak zaman ve tutarlılık gerektirecektir.

'Yunan Hükümeti bir işbirliği ve diyalog ortamı arzulamaktadır' diyen Gerapetritis sözlerine şöyle devam etti;