Ankara ve Atina hattındaki buzlar hızla eriyor! Yunan basını dikkat çekti! Kritik görüşme için yeşil ışık
Türkiye'de yaşanan 6-7 şubat depremleri ve Yunanistan'da meydana gelen felaketler sonrası iki ülke arasındaki yardımlaşma adımları Ankara-Atina hattındaki buzları hızla eritti. Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu. Yeni dönemi yazan Yunan Kathimerini gazetesi iki kritik tarihe dikkat çekti.
2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye'nin adımları damgasını vurdu.
Toplantı kapsamında Dünya liderleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vilnius'ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi ikili ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açtı.
Zirveyi mercek altına alan Yunan Kathimerini gazetesi iki kritik tarihe dikkat çekti.
Yunan gazete iki liderin görüşmesi için şu değerlendirmede bulundu;
'NATO zirvesinin oturum aralarında yapılan bir saatlik yüksek profilli toplantı, Dışişleri Bakanları Giorgos Gerapetritis ve Hakan Fidan arasında derinlemesine siyasi görüşmelere yeşil ışık yaktı.'
İkili ilişkilerdeki pozitif yönde ilermenin sürmesi için iki kritik görüşmenin olacağını yazan Yunan gazete 'İlki, iki liderin Eylül ayında BM Genel Kurulu oturum aralarında gerçekleştirmesi beklenen görüşme' dedi.
İkinci önemli zirvenin Kasım ayında gerçekleştirileceğini yazan Kathimerini haberinde şu ifadelere yer verdi;
'İkincisi, Vilnius'ta kararlaştırılan Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi'nin Kasım ayında Selanik'te yapılması. Bu can alıcı meselede nihai kararları başbakan ve cumhurbaşkanı dışında kimsenin almayacağı da aşikârdır.'
Söz konusu habere göre, görüşmeler artık sistematik olacak ve gündemi Giorgos Gerapetritis ve Hakan Fidan yönlendirecek.
YUNAN BAKANDAN TÜRKİYE MESAJI
Yunanistan'In yeni dışişleri bakanı Yorgos Gerapetritis Kathimerini ile yaptığı mülakatta dikkat çeken mesajlar verdi.
Türkiye ile yeni dönemi değerlendiren Yunan bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile Vilnius'ta yaptığı görüşme, karşılıklı anlayış arzusu atmosferinde gerçekleşti. İyi niyetle bir diyalog başlatıyoruz ve bu yeni çabaya dürüstlük ve güvenin damgasını vurmasını istiyoruz. İlk adım atıldı. Ege'de şu anda hakim olan sakinlik, bu yeni başlangıcın verimli olabilmesi için gerekli bir ön koşuldur. Ancak gerçek bir dostluk, barış ve işbirliği olasılığına ulaşmak zaman ve tutarlılık gerektirecektir.
'Yunan Hükümeti bir işbirliği ve diyalog ortamı arzulamaktadır' diyen Gerapetritis sözlerine şöyle devam etti;
'Doğrudan bir iletişim kanalına doğru ilk adımlarını attığım Türk meslektaşımla güvenilir ve istikrarlı bir ilişki kurmayı kişisel olarak sabırsızlıkla bekliyorum.'
Türkiye'nin Batı ve özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerine ilişkin olarak, Yunanistan'ın pozisyonun belirgin olduğunun altını çizen Gerapetritis, 'Avrupa-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, son derece kırılgan bir bölgede istikrara katkıda bulunacaktır' dedi.
Yunan bakan gerilimden uzak durmanın iki tarafın da yararına olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmede bulundu;
'Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde sükunet ortamının devam etmesi ve gerilimden uzak durulmasının başlı başına karşılıklı yarar sağlayan bir durum, büyük bir kazanım olduğu muhakkaktır.'
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