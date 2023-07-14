İngiltere'nin sağlık sistemi can çekişiyor! Fransız medyası yazdı: Kendi dişlerini çekiyorlar...
Türkiye sağlık sistemi özelinde tarihinin altın çağını yaşarken, öte yandan Avrupa’da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Fransız medyasının haberine göre, İngiltere’de ambulans bekleme sürelerinin rekor düzeye ulaşması ve hastaların acil servislerde 12 saati bulan bekleyişleri halkı isyan ettirmiş durumda. İngiltere’de diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişini çeken kişilerinin sayısında da bir hayli artış görüldü.
Sağlık hizmetlerine ücretsiz erişemeyen İngilizler kendi kendilerini tedavi etmeye başladı. Sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmadığı pek çok Avrupa ülkesinde bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıkları belirlendi.
Fransız medyasında yapılan habere göre, İngiltere'de diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişini çeken kişilerin sayısında artış yaşandı.
İNGİLİZLER KENDİ DİŞLERİNİ ÇEKİYOR
Haberde, şu ifadelere yer verildi:
"Yetkililer tarafından yapılan bir araştırma, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmaması nedeniyle bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıklarını gösteriyor. Giderek daha fazla İngiliz, diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişlerini çekiyor."
İNGİLTERE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlarda hastalar, bir ambulansın gelmesi için ortalama 1,5 saatten fazla (1 saat 32 dakika 54 saniye) bekledi. Bu kategorideki çağrılar için hedeflenen ambulans bekleme süresi 18 dakika olmasına rağmen, Aralık 2022'de kaydedilen 1,5 saat "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresi" olarak kayıtlara geçti.
Acil servise başvuran hastaların yarısından fazlası ilk müdahale için 4 saatten fazla beklerken acil servislere başvuran 55 bin hasta hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Kasım 2022'de ise bu sayı 37 bin 837 olarak kaydedilmişti.
Öte yandan, hastanelerdeki personel eksikliği ve yüksek yatak doluluk oranları nedeniyle ambulansların, hastalarıyla acil servislerin önünde ve hastanelerin otoparklarında oldukça uzun saatler beklediği rapor edildi.
YAKLAŞIK 7,2 MİLYON HASTA RUTİN TEDAVİ İÇİN SIRA BEKLİYOR
İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisinin, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada yaklaşık 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmesi ülkenin gündemine oturdu.
Acil tıp doktorları birliği olan Royal College of Emergency Medicine'ın Başkanı Dr. Adrian Boyle, Aralık 2022'de acil servislerde "bugüne kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini açıkladı.
"GECİKMELER SONUCU HER AY 300 İLA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"
Ayrıca, geçen ay hastanelerdeki yatak doluluk oranında da "bugüne kadarki en yüksek seviyeye" ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, "Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz." dedi.
İngiltere'de hastanelerde rutin tedavi olabilmek için bekleyenlerin sayısı da 7,19 milyona ulaştı.
Tedavi için 1 yıldan fazla bekleyenlerin sayısı ise Kovid-19 salgını öncesine oranla 220 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
Türkiye ise sağlık sisteminde altın çağını yaşıyor.
ŞEHİR HASTANELERİ CAN OLDU
Başkan Erdoğan'ın "en büyük hayalim" olarak bahsettiği şehir hastaneleri sağlıkta yapılan devrimin mihenk taşı oldu. 2017'de başlayan büyük değişimin ilk hikayesinin yazıldığı Yozgat Şehir Hastanesi aradan geçen 6 yılda yüz binlerce hastaya şifa dağıttı.
Koronavirüs döneminde dünyanın önden gelen ülkelerinin sağlık sistemi çökerken, Türkiye'de şehir hastaneleriyle güçlü bir duruş sergiledi.
Fransa'da, İngiltere'de sağlık sistemi çökmüş herhangi bir ülkede saatlerce tedavi bekleyen hastaların aksine Türkiye'de kesintisiz bir şekilde hastanelerde işlemler yürüyor, doğru tanı ve tespitlerle hastalar tedavi ediliyor.
HAVADAN, KARADAN KESİNTİSİZ ŞİFA...
Dağ köylerinden mezralara, en çetin kış şartından en sıcak yaz gününe hasta neredeyse oraya ambulans gidiyor, karadan, havadan şifa ulaştırılıyor.
Sağlık Bakanlığı'nun ambulans uçakları ve helikopterline bu süreçte büyük görev düştü. Asrın deprem felaketini yaşadığımız 6 Şubat'ta da uçaklar yaralı depremzedeleri şehir hastanelerine taşımıştı.
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