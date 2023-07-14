İngiltere’nin sağlık sistemi can çekişiyor! Fransız medyası yazdı: Kendi dişlerini çekiyorlar...

Sağlık hizmetlerine ücretsiz erişemeyen İngilizler kendi kendilerini tedavi etmeye başladı. Sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin olmadığı pek çok Avrupa ülkesinde bazı vatandaşların kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıkları belirlendi.

Fransız medyasında yapılan habere göre, İngiltere'de diş bakımına ücretsiz erişim olmadığı için kendi dişini çeken kişilerin sayısında artış yaşandı.