DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Başkan Erdoğan’ın İsveç için TBMM’yi işaret etmesi doğru manevra

Önder Aksakal, NATO ve İsveç tarafından hazırlanan taslak yol haritası metninin, Türkiye'nin beklenti ve taleplerinden uzak olduğunu dile getirdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSVEÇ İÇİN TBMM KARARI DOĞRU BİR MANEVRA"

Türkiye'nin, ABD'nin dostu ve müttefiki olduğunu, ancak Türkiye'nin etrafında ne kadar melanet bir durum varsa hepsinin altından ABD'nin çıktığını ifade eden Aksakal, "Bu; teröre destekte böyledir, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz konusunda böyledir, Ege'deki adalar ve kıta sahanlığı konularında Yunanistan'ın yanında yer almasında böyledir, karşı kıyılarımızda dokuz tane askeri üs konuşlandırılmasında böyledir, ekonomik dengelerin tehdit edilmesinde böyledir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, İsveç konusunda TBMM'yi işaret etmesi, bizim açımızdan doğru bir manevradır. Lafın özeti, Avrupa Birliği bizim için vazgeçilmez değildir ve hatta NATO da vazgeçilmez olarak değerlendirilmemelidir." şeklinde konuştu.