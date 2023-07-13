DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Başkan Erdoğan'ın İsveç için TBMM'yi işaret etmesi doğru manevra
Litvanya'da gerçekleşen NATO zirvesinde üstün bir diplomasi yürüten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'e sunduğu talepleri kabul etmesi ile ülkenin NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakmış ve TBMM'yi işaret etmişti. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek veren Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlesini yorumladı. Aksakal, İsveç'in NATO üyeliği konusunda TBMM'yi işaret etmesinin, doğru bir manevra olduğunu açıkladı.
DSP lideri Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, NATO zirvesi özelinde gündemde yer alan meseleleri yorumladı.
İSVEÇ'E TERÖR ELEŞTİRİSİ
İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerini anımsatan Önder Aksakal, "PKK/PYD/YPG/FETÖ terör örgütlerini neredeyse evlatlık alan İsveç'in NATO'ya girebilmesi için muhatap kaldığımız yoğun diplomatik baskı, yer yer ekonomik tehditlerle de beslenerek, elimiz zayıflatılmaya çalışılıyor." diye konuştu.
Önder Aksakal, NATO ve İsveç tarafından hazırlanan taslak yol haritası metninin, Türkiye'nin beklenti ve taleplerinden uzak olduğunu dile getirdi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSVEÇ İÇİN TBMM KARARI DOĞRU BİR MANEVRA"
Türkiye'nin, ABD'nin dostu ve müttefiki olduğunu, ancak Türkiye'nin etrafında ne kadar melanet bir durum varsa hepsinin altından ABD'nin çıktığını ifade eden Aksakal, "Bu; teröre destekte böyledir, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz konusunda böyledir, Ege'deki adalar ve kıta sahanlığı konularında Yunanistan'ın yanında yer almasında böyledir, karşı kıyılarımızda dokuz tane askeri üs konuşlandırılmasında böyledir, ekonomik dengelerin tehdit edilmesinde böyledir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, İsveç konusunda TBMM'yi işaret etmesi, bizim açımızdan doğru bir manevradır. Lafın özeti, Avrupa Birliği bizim için vazgeçilmez değildir ve hatta NATO da vazgeçilmez olarak değerlendirilmemelidir." şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ MESAJI: YOL HARTİTASI SUNACAKLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek İsveç'in NATO üyeliği sürecine değinmişti.
Zirve toplantılarında ve ikili görüşmelerde İsveç'in NATO'ya katılımı meselesinin gündemlerinde yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, zirvenin hemen öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü formatta bir araya geldiklerini hatırlattı.
Bu toplantıda, Türkiye'nin beklentilerini, üçlü muhtırada kayıtlı hususları, bugüne kadar İsveç'in taahhütlerini yerine getirme noktasında güncel durumunu değerlendirdiklerini aktaran Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Yaptığımız ortak açıklamayla İsveç'in üyelik süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik. Buna göre Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'nın yanı sıra İsveç'le bakan düzeyinde kurulmasına karar verilen İkili Güvenlik Mekanizmasıyla terörle mücadelede iş birliğini artıracağız. İsveç, tüm terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere Üçlü Muhtıra'da kayıtlı hususların uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç, ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecine, ekonomimiz açısından kritik önemi haiz Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ve vize serbestisine birlik üyesi sıfatıyla aktif destek verecek. Türkiye'ye uygulanan özellikle savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması noktasında İsveç, üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Bu temel üzerinde yapılacak mütalaalara göre biz de İsveç'in katılımıyla ilgili sürecin bir sonraki safhasına geçeceğiz."
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