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Joe Biden: Türkiye'ye F-16'ları satabileceğimizden eminim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Joe Biden: Türkiye’ye F-16’ları satabileceğimizden eminim

Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi sonucu ABD'den istediğimiz F-16'lar konusunda kritik eşik aşıldı. Henüz sürecin devam ettiği F-16'lar için ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, "Türkiye'ye F-16'ları satabileceğimizden eminim" dedi.

Joe Biden, Litvanya'daki NATO Zirvesi'nin ardından Finlandiya'ya gitmek üzere uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

"TÜRKİYE'YE F-16'LARI SATABİLECEĞİMİZDEN EMİNİM"

Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan New Jersey Senatörü Bob Menendez'in itirazından vazgeçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesini desteklemeye devam edeceğinden ve o F-16'ları satabileceğimizden eminim." şeklinde konuştu.

Biden, NATO Zirvesi kapsamında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin de çok iyi geçtiğini belirtti.

"NATO'DA OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusuna da değinen Biden, "Savaş bitene kadar değil. Zelenskiy'nin anladığı bir şey var ki müttefikler tarafından kabul edilen taahhütlere sahip olduğu sürece şu anda NATO'da olup olmaması önemli değil." ifadelerini kullandı.

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