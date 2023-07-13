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Batı Darfur'da toplu mezar dehşeti! BM'den açıklama geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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Batı Darfur’da toplu mezar dehşeti! BM’den açıklama geldi

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler, Batı Darfur'da 87 kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezar bulunduğuna dair güvenilir bilgiye sahip olduğunu bildirdi.

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