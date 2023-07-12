Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den NATO Zirvesi’nde flaş açıklamalar | Ukrayna NATO’ya alınacak mı?

Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stolteberg, "Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın" sözlerine yer verdi.

"SİNYALLER ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna lideri Zelenski flaş açıklamalarda bulunarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.Herkesin şunu anlamasını istiyoruz. Bizler medeni insanlarız. Ukrayna olarak topraklarımızda bir savaş varken NATO üyesi olamayacağımızın farkındayız. Ancak sinyallerin olması çok önemli. Ukrayna'nın bir üye ülke olması ile alakalı olarak çok fazla toplantı yaptık" dedi.