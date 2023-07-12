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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den NATO Zirvesi'nde flaş açıklamalar | Ukrayna NATO'ya alınacak mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den NATO Zirvesi’nde flaş açıklamalar | Ukrayna NATO’ya alınacak mı?

Son dakika haberleri... Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Ukrayna lideri Zelenski flaş açıklamalarda bulunuyor. Zelenski, "Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın" dedi.

Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stolteberg, "Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın" sözlerine yer verdi.

"SİNYALLER ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna lideri Zelenski flaş açıklamalarda bulunarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.Herkesin şunu anlamasını istiyoruz. Bizler medeni insanlarız. Ukrayna olarak topraklarımızda bir savaş varken NATO üyesi olamayacağımızın farkındayız. Ancak sinyallerin olması çok önemli. Ukrayna'nın bir üye ülke olması ile alakalı olarak çok fazla toplantı yaptık" dedi.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMALAR

Stoltenberg de yapmış olduğu açıklamada, "Pek çok farklı açıdan toplantılar yapıyoruz. Alınan kararları bir arada alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in katılımında protesto ettikleri gibi Rusya, Ukrayna'yı da protesto edecek. Ancak Ukrayna kendi yolunu seçme hakkına sahip. Konsey için önemli olan şu: Katılımdan ziyade entegrasyon konusu önemli" dedi.

NATO Zirvesi’nde dikkat çeken fotoğraf NATO ZİRVESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Ukrayna NATO yolunda UKRAYNA NATO YOLUNDA

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