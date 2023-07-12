12 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri NATO topraklarında Çin tehlikesi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg uyardı: 2035 yılına kadar tüm Avrupa'ya ulaşabilecek füzeleri olacak

NATO topraklarında Çin tehlikesi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg uyardı: 2035 yılına kadar tüm Avrupa'ya ulaşabilecek füzeleri olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
ABONE OL
NATO topraklarında Çin tehlikesi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg uyardı: 2035 yılına kadar tüm Avrupa’ya ulaşabilecek füzeleri olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin bitiminde bası toplantısı düzenledi. Stoltenberg Çin'in 2035'e kadar 1500 nükleer savaş başlığına sahip olacağını, bunların Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamına ulaşabilecek füzelerde bulunacağını tahmin ettiklerini bildirdi. İşte detaylar...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

ÇİN'E KARŞI KUVVETLİ MESAJLAR ÇIKTI

Çin hakkındaki bir soruya karşılık Stoltenberg, NATO Zirvesi'nden ve özellikle NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile görüşmesinden Çin'e karşı kuvvetli mesajlar çıktığını belirtti.

Güvenliğin sadece bölgesel değil küresel olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Çin'in askeri kabiliyetlerine yaptığı yatırıma işaret etti.

TÜM NATO TOPRAKLARINA ULAŞABİLECEK...

Stoltenberg, "Çin'in 2035 yılına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamına, yani NATO topraklarına ulaşabilecek füzelerde 1500 nükleer savaş başlığına sahip olmasını bekliyoruz. Çin'in ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz." dedi.

ÇİN BÖLGEDE NELER YAPIYOR?

Çin'in aynı zamanda Afrika ve Arktik bölgesi gibi dünyanın birçok yerine gittiğini, kritik altyapıları kontrol etmeye çalıştığını, siber alana girdiğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Hint-Pasifik bölgesi ortakları olan Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile deniz güvenliği, dezenformasyonla mücadele, siber alan gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Başkan Erdoğan: Terörle mücadele kırmızı çizgimiz
Zelenskiy’den NATO Zirvesi’nde flaş açıklamalar

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA