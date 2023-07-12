NATO topraklarında Çin tehlikesi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg uyardı: 2035 yılına kadar tüm Avrupa’ya ulaşabilecek füzeleri olacak

ÇİN'E KARŞI KUVVETLİ MESAJLAR ÇIKTI

Çin hakkındaki bir soruya karşılık Stoltenberg, NATO Zirvesi'nden ve özellikle NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile görüşmesinden Çin'e karşı kuvvetli mesajlar çıktığını belirtti.

Güvenliğin sadece bölgesel değil küresel olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Çin'in askeri kabiliyetlerine yaptığı yatırıma işaret etti.