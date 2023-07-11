ABD'li Senatör Lindsey Graham’dan Türkiye'nin NATO'ya katkısına övgü
Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesinde İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakması dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdir ediyorum." dedi.
ABD'li Senatör Graham, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasının ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine engelini kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"DÜNYAYA HARİKA BİR MESAJ"
Bu adımın "NATO'yu daha güçlü yapacağı ve dünyaya harika bir mesaj gönderdiği" değerlendirmesinde bulunan Graham, "Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.
RUSYA MESAJI
Graham, NATO'nun her zamankinden daha değerli olduğunu kaydetti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu yok etme çabalarının büyük ölçüde boşa çıktığı değerlendirmesinde bulundu.
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