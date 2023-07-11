İsveç'e açılan NATO yolu! Avrupa basınında dikkat çeken ifadeler: Başkan Erdoğan izin verdi
Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasını Avrupalı liderler olumlu karşılarken, Avrupa basını da bu konuya geniş yer ayırdı.
Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasını Avrupalı liderler olumlu karşılarken, Avrupa basını da bu konuya geniş yer ayırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdü, Avrupa'da yankı bulmaya devam ediyor.
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, karardan duyduğu memnuniyeti Twitter hesabından, "İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin atılım Vilnius'ta sağlandı. İttifak'ın İsveç'i yakında tam üye olarak karşılayacağını umuyorum. Bu, Baltık Denizi bölgesi ve tüm İttifak'ı önemli ölçüde güçlendirecektir. Birlikteyiz ve güçlüyüz." ifadeleriyle aktardı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Twitter hesabından, kararın çok güzel bir haber olduğunu belirterek "Bu hepimizi daha güvenli ve daha güçlü yapar. Sürecin tamamlanmasını dört gözle bekliyorum." paylaşımını yaptı.
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de Twitter'da yaptığı paylaşımda, karar için "Bölge ve tüm İttifak için harika haberler! Yakın dostumuz İsveç onay sürecinin tamamlanmasıyla NATO üyesi olacak. NATO daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "İsveç'in NATO'ya girmesi çok iyi bir haber. Türkiye'nin bu karardan yana olması sevindirici. Böylece Atlantik İttifakı'nın bütünlüğü güçleniyor. Orta Doğu, Afrika ve Hint-Pasifik'e daha fazla dikkat verme zamanı." ifadelerini kullandı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu, onaylamaya giden yolda çok önemli bir adım. Biraz zaman aldı ama beklemeye değdi." yorumunu yaptı.
Almanya'da ana muhalefet partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Fridrich Merz, Twitter'dan "Vilnius'tan güzel haberler ve (İsveç Başbakanı) Ulf Kristersson ile (NATO Genel Sekreteri) Jens Stoltenberg'e tebrikler. İsveç'in NATO'ya giden yolu açıldı. NATO'da giderek artan yapıcı tavrı için Türkiye'ye teşekkürler" paylaşımında bulundu.
İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini destekleme kararını "tarihi" olarak nitelediği Twitter paylaşımını alıntıladı ve "Bravo. Alfabetik olarak NATO masasında muhtemelen Türkiye'nin bir yanında İngiltere, diğer yanında İsveç olacak." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'NİN İSVEÇ'E YEŞİL IŞIK YAKMASI AVRUPA BASININDA MANŞETLERDE
Fransa'da Le Monde gazetesi, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin son gelişmeleri, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği engelini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi" başlıklı haberinde ele alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girmesi için yeşil ışık yaktığını belirtti.
Liberation gazetesi de "NATO: Erdoğan İsveç'in İttifak'a katılması için yeşil ışık yaktı" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletmeyi kabul ettiğini anımsattı.
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera da Türkiye'nin İsveç'e yönelik kararını, "NATO'da dönüm noktasına doğru" başlığıyla ilk sayfadan verdi. Haberde, Vilnius'taki zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in İttifak'a katılımına olur vererek kapıyı açtığı, şimdi Ukrayna'nın üyeliğinin de tartışılacağı belirtildi.
La Stampa gazetesi de "Erdoğan'ın hamlesi" başlığıyla ilk sayfadan duyurduğu haberinde, Erdoğan'ın masaya kimsenin öngöremediği bir kozla çıkarak İsveç'in NATO üyeliğine karşı AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecini canlandırmasını istediği ve saatler sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den bir açılımı cebine koyduğu ifade edildi.
Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), Türkiye'nin İsveç'e yeşil ışık yakmasını, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Erdoğan, Türkiye Meclisine İsveç'in NATO üyeliğinin onayı için talimat verecek." açıklamasıyla aktardı.
Bulgaristan Ulusal Televizyonu da haberini "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye ikna oldu" anonsu ile verdi.
Ulusal Haber Ajansı BTA da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası İsveç'in NATO'nun 32'nci üyesi olacağını yazdı.
Sega gazetesi, "Erdoğan tutumunu değiştirip İsveç'in NATO'ya katılmasına izin verecek." başlığını tercih etti.
Medipool haber ajansı da "Tarihi bir adımdan" söz ederek "Erdoğan, İsveç'e NATO'ya girmesine 'izin' verecek" başlığını kullandı.
Hollanda Kamu yayıncısı NOS, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak" başlıklı haberinde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in terörizmin önlenmesi alanındaki işbirliği ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Erdoğan'la görüşmesinde AB-Türkiye işbirliğini yeniden öne çıkarmaya yönelik mesajlarının Erdoğan'ın kararında etkili olduğu yorumlara yer verildi.
İSVEÇ BAŞBAKANI KRİSTERSSON, TERÖRLE MÜCADELEDE "KARARLILIK" MESAJI VERDİ:
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği elde etmesiyle İttifak'a çok şey katabileceğini belirterek "Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız." dedi.
Kristersson, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Litexpo'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"İsveç'in NATO üyeliği konusunda dün çok önemli karar alıcı adımlar attık." diyen Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile çok iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Kristersson, ülkesinin yaklaşık 200 yıllık bağlantısızlığının ardından artık ortak koruma altına girmek istediğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Biz tüm NATO üyelerinin bilmesini istiyoruz ki; İsveç İttifak'a aynı zamanda güvenlik sağlayacaktır. Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız. İsveç'in İttifak'a katabileceği çok şey var. Dün elde edilen sonuçtan çok memnunum. Şimdi onayların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."
Kristersson, ülkesinin AB ile Türkiye arasında yakın bağlar bulunmasından yana olduğunu vurgulayarak "Şimdi ekonomik bağların geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini, daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz. Bu daha yakın işbirliği için verimli bir zemin oluşturacaktır." ifadesini kullandı.
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