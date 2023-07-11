İsveç’e açılan NATO yolu! Avrupa basınında dikkat çeken ifadeler: Başkan Erdoğan izin verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Twitter hesabından, kararın çok güzel bir haber olduğunu belirterek "Bu hepimizi daha güvenli ve daha güçlü yapar. Sürecin tamamlanmasını dört gözle bekliyorum." paylaşımını yaptı.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de Twitter'da yaptığı paylaşımda, karar için "Bölge ve tüm İttifak için harika haberler! Yakın dostumuz İsveç onay sürecinin tamamlanmasıyla NATO üyesi olacak. NATO daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.