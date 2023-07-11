NATO toplantısının güvenliği Türk uçaklarına emanet

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile gittiği Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin güvenliği için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak görevlendirildi.