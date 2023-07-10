Rusya’dan kritik Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi flaş yorum: Tek umut olmaya devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmede tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik sorunların hala çözülemediğini söylemişti.

Tahıl anlaşmasında Rus tahılının da güvenli koridordan Dünya pazarına sunulmasına yönelik maddelerin bulunduğunu ancak şuana kadar sadece bu koridordan Ukrayna tahılının sevk edildiğini belirten Verşinin açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: Paketteki bir maddeyi uygulayıp diğeriyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bu çok önemli. Bu anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili sorunlar hala çözülmedi. 120 günlük süreç 18 Kasım'da sona eriyor. Verilmesi gereken kararlarda tüm şartları dikkate alıyoruz.