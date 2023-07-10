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Rusya'dan kritik Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi flaş yorum: Tek umut olmaya devam ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Rusya’dan kritik Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi flaş yorum: Tek umut olmaya devam ediyor

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta üstlendiği arabuluculuk rolü ile ön plana çıkan Türkiye, dünya genelinde on milyonlarca kişiyi etkileyecek olan tahıl anlaşması için bir kez daha devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırlayan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi beklenirken; Rus basınından çarpıcı bir yorum geldi. Rus haber ajansı RIA, Erdoğan-Putin görüşmesinin tahıl anlaşması için tek umut olmaya devam ettiğini bildirdi.

Dünya 1 yılı aşkın süredir Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı yakından takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından savaşta roller değişirken dünya tahıl girişiinin akıbetini merak içerisinde bekliyor.

Milyonlarca insanı ilgilendiren anlaşma günler içinde sonra erecek. Anlaşmanın uzaması için bir kez daha devreye giren Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladı. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

RUS BASININDAN DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN YORUMU
Tahıl anlaşmasının uzaması için kritik öneme sahip görüşme ile ilgili Rus basınından dikkat çeken bir yorum geldi.

Rusya devlet haber ajansı RIA'ya göre Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeler, önümüzdeki hafta sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılması için tek umut olmaya devam ediyor.

Haberde iki liderin görüşmesi için "Bugün, bu tek umut olmaya devam ediyor" denildi.

Müzakerelere aşina isimsiz bir kaynağa atıfta bulunan RIA, anlaşmanın uzatılması konusunda "iyimserlik olmadığını" bildirdi.

Söz konusu kaynak, "Uygulamamız, durumu değiştirebilecek olanın iki lider arasındaki müzakereler olduğunu gösteriyor, mevcut zor dönem bir istisna değil" dedi.


*Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma sayesinde tonlarca tahılın Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde ihraç edilmesi sağlanmıştı...

Temmuz 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından arabuluculuk edilen Karadeniz anlaşması, Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından güvenli bir şekilde ihraç edilmesini sağlayarak küresel bir gıda krizini önlemeyi amaçlıyordu.

Erdoğan'ın lider diplomasisi yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin süresi 17 Temmuz'da dolacak.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile yaptıkları görüşmede tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik sorunların hala çözülemediğini söylemişti.

Tahıl anlaşmasında Rus tahılının da güvenli koridordan Dünya pazarına sunulmasına yönelik maddelerin bulunduğunu ancak şuana kadar sadece bu koridordan Ukrayna tahılının sevk edildiğini belirten Verşinin açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: Paketteki bir maddeyi uygulayıp diğeriyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bu çok önemli. Bu anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili sorunlar hala çözülmedi. 120 günlük süreç 18 Kasım'da sona eriyor. Verilmesi gereken kararlarda tüm şartları dikkate alıyoruz.

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