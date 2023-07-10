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Özbekistan'dan Mirziyoyev bir kez daha sandıktan zaferle ayrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Özbekistan’dan Mirziyoyev bir kez daha sandıktan zaferle ayrıldı

Son dakika haberine göre Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

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