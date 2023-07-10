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İngiltere'yi karıştıran olay! Öğretmenini bıçakladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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İngiltere’yi karıştıran olay! Öğretmenini bıçakladı

İngiltere'de bir okulda bir öğretmenin bıçaklı saldırıya uğradığı ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise tüm öğrencilerin durumunun iyi olduğu ve soruşturma nedeniyle okulda eğitime ara verildiği kaydedildi.

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