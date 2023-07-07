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İşgalci İsrail ordusundan Cenin'de kamikaze dronlu katliam

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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İşgalci İsrail ordusundan Cenin’de kamikaze dronlu katliam

Müslümanlara yaşam hakkı tanımayan ve Filistin topraklarındaki işgalini sürdüren İsrail geçtiğimiz günlerde Cenin'de büyük bir katliam gerçekleştirmişti. Bu alçak saldırının detayları belli oldu. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarda küçük mühimmatlar taşıyan "SPIKE FireFly" tipi kamikaze dronlar kullandığı açıklandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 3 Temmuz'da başlattığı 2 gün süren saldırılarında "SPIKE FireFly" tipi en modern kamikaze dronlar kullandı.

Batı Şeria'da "ilk defa" kamikaze dron kullanan İsrail ordusu, sokaklarda veya binaların içinde "sessiz uçuş" özelliğine sahip bu dronlar sayesinde hedefleri uzaktan "hatasız" imha etti.

Savunma Bakanlığının, İsrail merkezli RAFAEL firması tarafından üretilen SPIKE FireFly tipi dronları 2020 yılında sipariş ettiği ancak gecikmeli olarak geçen yıl İsrail komandolarına teslimine başlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz'da Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

4'Ü ÇOCUK 12 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

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