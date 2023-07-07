29 petrol ve 12 doğal gaz sahası keşfeden Libya'dan dünyaya sismik araştırma mesajı: Öncelik yeterli tecrübeye sahip olan Türkiye'nin
Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 30-40’ında henüz petrol ve doğal gaz araması yapılmadığının altını çizerken bölgeye gelecek yıl uluslararası şirketlerin sismik araştırmalar için davet edileceğini ifade etti. Avn bu konuda Türk şirketlerine öncelik verileceğini belirtirken "Türk şirketlerinin bu alanda yeterli tecrübeleri var, sismik araştırma ve sondaj gemilerine de sahipler" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) gelecek yıl uluslararası şirketleri Libya'da sismik araştırmalar için davet edeceğini, önceliğin de Türk şirketlerinde olduğunu söyledi.
"SİSMİK ARAŞTIRMALARDA ÖNCELİK TÜRKİYE'NİN"
Libyalı Bakan, "Türk şirketlerinin bu alanda yeterli tecrübeleri var, sismik araştırma ve sondaj gemilerine de sahipler. Sismik araştırmalarda öncelik Türk şirketlerinin olur. Libya'ya yakın olmasından dolayı da gemilerin bölgeye gelişleri daha az masraflı ve kolay olacaktır." dedi.
"HENÜZ TOPRAKLARIMIZDA ARAMA YAPILMADI"
Dünya'da sismik araştırma gemilerinin ABD, Norveç, İtalya gibi sayılı ülkelerde olduğunu hatırlatan Libyalı Bakan, Türkiye'nin ABD ve Norveç gibi ülkelere göre Libya'ya daha yakın bir konumda yer aldığına dikkati çekti.
Bakan Avn, NOC yönetimine petrol ve doğal gaz keşiflerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, "Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 30-40'ında henüz petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yapılmadı. Bahsettiğim yerlerde herhangi bir sismik çalışma dahi gerçekleştirilmiş değil." diye konuştu.
LİBYA OPEC'İN PETROL ÜRETİMİNİ AZALTMA KARARININ DIŞINDA
Libya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen yıl aldığı "petrol üretimini azaltma kararının" dışında tutulduğunu hatırlatan Avn, Libya'nın ihtiyaçları için finansmana gereksinim duyduğunu, günümüz ekonomik şartlarında petrol üretiminin azaltılması kararının zaten uygulanamayacağını kaydetti.
Avn, iki ana nedenle petrol üretimini azaltmalarının mümkün olmadığını, bunlardan ilkinin, Libya'ya uygulanan kota seviyesine dahi çıkamamaları ikincisinin ise Libya'nın halihazırdaki ekonomik durumu olduğunu kaydetti.
PETROL ÜRETİMİ ARTIRILACAK
Avn, Libya'ya uygulanan kotaya çıkıldığında OPEC'e kotanın yükseltilmesi için müracaat edeceklerini kaydetti. Libyalı Bakan, ülkede petrol üretimin 2022 yılı temmuz ayından itibaren istikrar kazandığını, ham petrol üretiminin günde ortalama 1 milyon 200 bin varile çıktığını söyledi.
YENİ 29 PETROL 12 DOĞAL GAZ SAHASI KEŞFEDİLDİ
Libya'da günlük petrol üretiminin 70'li yıllarda 3 milyona kadar çıktığını hatırlatan Avn, NOC'un verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12 de doğal gaz sahasının keşfedildiğini aktardı.
"KEŞİF İÇİN UMUT VEREN ALANLAR VAR"
Bu alanların bazı nedenlerle geliştirilemediğini söyleyen Avn, şunları kaydetti:
"Libya'nın kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi Mısır sınırından Tunus'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle de batı bölgelerinde keşfedilmiş Buri, Sabrata ve Curf gibi doğal gaz alanlarının yanı sıra, henüz keşfedilmeyi beklenen çok geniş bölgeler bulunuyor. İtalya, Yunanistan, Malta ve Türkiye ile Libya arasındaki münhasır ekonomik bölgelerde keşifler için umut veren alanlar var."
HEDEF PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRMAK
Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı, Avrupa ülkelerine doğal gaz ihracatını artırmalarının halihazırda mümkün olmadığını, ülkedeki elektrik santrallerinin ihtiyaçları ve ülke içi tüketimi ancak karşılayabildiklerini belirtti.
Avn, "Hedeflediğimiz gibi günlük üretimimizi 2 milyon varile çıkardığımız zaman Avrupa'ya petrol ihracatımız da artmış olacak." ifadelerini kullandı.
KAYA PETROLÜ VE DOĞAL GAZI
Avn, yapılan araştırmalara göre, Libya topraklarının kaya petrolü ve doğal gaz zenginliği bakımından dünyanın 5'inci ülkesi olduğunu, petrolde milyarlarca varil, doğal gazda ise trilyon metreküplerin söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.
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