29 petrol ve 12 doğal gaz sahası keşfeden Libya’dan dünyaya sismik araştırma mesajı: Öncelik yeterli tecrübeye sahip olan Türkiye’nin

"HENÜZ TOPRAKLARIMIZDA ARAMA YAPILMADI"

Dünya'da sismik araştırma gemilerinin ABD, Norveç, İtalya gibi sayılı ülkelerde olduğunu hatırlatan Libyalı Bakan, Türkiye'nin ABD ve Norveç gibi ülkelere göre Libya'ya daha yakın bir konumda yer aldığına dikkati çekti.

Bakan Avn, NOC yönetimine petrol ve doğal gaz keşiflerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, "Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 30-40'ında henüz petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yapılmadı. Bahsettiğim yerlerde herhangi bir sismik çalışma dahi gerçekleştirilmiş değil." diye konuştu.