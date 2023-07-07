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Hollanda'da hükümet düştü! Yaşanan kriz sonrası koalisyon hükümeti dağıldı! Mark Rutte istifa edecek...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Hollanda’da hükümet düştü! Yaşanan kriz sonrası koalisyon hükümeti dağıldı! Mark Rutte istifa edecek...

BBC'nin haberine göre Hollanda hükümeti sığınma politikaları konusunda koalisyon partileri arasındaki farklılıklar nedeniyle çöktü. Dört parti, Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki kriz görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.

BBC'nin haberine göre Hollanda hükümeti sığınma politikaları konusunda koalisyon partileri arasındaki farklılıklar nedeniyle çöktü. Dört parti, Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki kriz görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.

SONBAHAR'DA YENİ SEÇİM

Bİr buçuk yıl önce kurulan koalisyon hükümetinde taraflar bir süredir göç politikası konusunda taban tabana zıt tavırlar sergiliyordu. Ülkede yeni seçimlerin muhtemelen sonbaharda yapılacağı ifade edilirken Rutte'nin kabinesinin istifasını sunması bekleniyor.

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