Fransa sokakları alev alev! Fransız polisine izin verildi | Fransa'daki isyanın arka planında ne var?

Fransa'da sokaklar savaş alanı gibi. Polis ve ordu protestoları bastıramadı özel kuvvetler devrede. Son olarak Fransız polisine protestolar nedeniyle yeni bir izin verildi. Fransa uçurumun eşiğinde mi? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.