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Haberler Galeri Fransa sokakları alev alev! Fransız polisine izin verildi | Fransa'daki isyanın arka planında ne var?

Fransa sokakları alev alev! Fransız polisine izin verildi | Fransa'daki isyanın arka planında ne var?

Fransa'da sokaklar savaş alanı gibi. Polis ve ordu protestoları bastıramadı özel kuvvetler devrede. Son olarak Fransız polisine protestolar nedeniyle yeni bir izin verildi. Fransa uçurumun eşiğinde mi? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 02.07.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 17:29
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Fransa sokakları alev alev! Fransız polisine izin verildi | Fransa’daki isyanın arka planında ne var?

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gösteriler kapsamında Paris'te, Seine-Saint-Denis vilayetinin tüm kentlerinde ve Hauts-de-Seine vilayetinin bazı kentlerinde yerel saatle 18.00'den yarın 06.00'ya kadar polisin drone kullanmasına izin verildi.

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Fransa sokakları alev alev! Fransız polisine izin verildi | Fransa’daki isyanın arka planında ne var?

Seine-Saint-Denis ve Hauts-de-Seine, Paris'e komşu vilayetler konumunda.

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Fransa sokakları alev alev! Fransız polisine izin verildi | Fransa’daki isyanın arka planında ne var?

Le Parisien gazetesi, Paris ve banliyölerinde bu akşam 7 bin polisin görev yapacağını aktardı.

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Fransa sokakları alev alev! Fransız polisine izin verildi | Fransa’daki isyanın arka planında ne var?

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

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Fransa sokakları alev alev! Fransız polisine izin verildi | Fransa’daki isyanın arka planında ne var?

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.