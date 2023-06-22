Batı medyasının acımasız yüzü! 82 ölü 512 kaybın olduğu tekne faciası batan denizaltı kadar konuşulmadı

Söz konusu olaydan 5 gün sonra, Titanik gemisinin enkazını görmek için 250 bin dolar karşılığında Atlas Okyanusu'nda bir denizaltı aracıyla geziye katılanlarla irtibatın kesilmesi gündeme yerleşti. 19 Haziran'da iletişim kesilen Titan isimli denizaltı aracında, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyor.

Tekne faciası ve denizaltının kaybolması, uluslararası basın, devletler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile tanınmış şahsiyetlerin yoğun ilgisini çekti.

Ancak iki konunun ele alınış ve ilgi görme düzeyleri, özellikle sosyal medya üzerinden birtakım eleştirilere neden oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, iki olayın fotoğraflarını yan yana koyarak, denizaltı aracıyla kaybolan 5 kişi ile Yunanistan açıklarında 82 kişinin öldüğü ve 500 göçmenin kaybolduğu olaya gösterilen ilginin ve harcanan çabaların adil olmadığını, göçmenler ile elitler arasında ayrımcılık yapıldığını savundu.

Eleştirilerin en çok hedef aldığı Batı medyasında, denizaltının kaybolmasıyla alakalı, uzmanların ve yetkililerin sık sık konuk edildiği, ekranlara ve manşetlere yerleşen kesintisiz yayınlar dikkatleri çekti.

Yunanistan'daki tekne faciası ise az sayıda yerel yetkili ve bazı uluslararası örgütlerin açıklamalarının hemen ardından gündemin geri sıralarına düştü.