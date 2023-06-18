İngiltere’de mağazacılık sektörü krizde! Elbiseler kiloyla satılıyor! İkinci el kıyafet satışında patlama

KİLOGRAMI 30 POUND

Aslında ikinci el giysi satışı İngilizlerin aşina oldukları bir alışveriş. Bağış yoluyla toplanan giysileri (ve pek çok farklı ürünü) ihtiyaç sahipleri hemen her semtte görebileceğiniz 'charity shop'larda (hayır kurumu mağazası) çok düşük fiyatlara satın alırlar. Ama son bir-iki yıldır ikinci el giysi satışı, vakıf ve derneklere gelir sağlayan hayır işlerinden farklı bir boyut kazandı. Özellikle alım gücünün düşmesinden şikâyet eden dar gelirli kesimin yöneldiği ikinci el alışverişte kilogram ile ürün satan mağazalar öne çıkıyor.Bunlardan biri Londra'nın turistik merkezlerinden Covent Garden'da da karşıma çıkınca dayanamayıp kilo ile giysi alışverişini deneyimledim. Almanya'da da şubeleri bulunan Picknweight Vintgage Kilo Sale mağazasına girdiğimde beni 'kilo ile nasıl alışveriş yapabilirsiniz' tabelası karşıladı. Tahmin edeceğiniz gibi seçtiğiniz ürünleri tartıp bir fiyat veriyorlar. Mağazanın çeşitli yerlerinde tartılar var ve siz de o giysinin fiyatını gramına göre belirleyebiliyorsunuz. İçeride 1960'lardan, 70'lere ve hatta daha eskilere giden çeşitli markalarda ayakkabıdan tutun, her türlü ikinci el giyim eşyası satılıyor. Ürünlerin üzerinde farklı renklerde etiketler var.